Hiện tượng số của năm

Chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai do YeaH1 tổ chức, tạo dấu ấn mạnh mẽ với âm nhạc, câu chuyện nghệ sĩ và bầu không khí kết nối cộng đồng. Mỗi tiết mục đề cao phần dàn dựng sân khấu, ánh sáng, cảm xúc.



Chương trình lan tỏa giá trị văn hóa, nghệ thuật, cùng thông điệp xã hội, hành động sống tích cực đến người xem. Trên các diễn đàn, khán giả cho biết ấn tượng với concert vì mang tính giải trí chất lượng cao.



Sự kiện quy tụ 33 "anh tài" thuộc nhiều lĩnh vực - từ ca sĩ, diễn viên, MC, nhạc sĩ, doanh nhân đến vận động viên, trong đó có NSND Tự Long, Bằng Kiều, Đỗ Hoàng Hiệp, Thanh Duy, Quốc Thiên, Jun Phạm, S.T Sơn Thạch, Rhymastic, Trọng Hiếu, Soobin, Kay Trần, Bùi Công Nam, Cường Seven, Phan Đinh Tùng, Tuấn Hưng, Hà Lê, Tăng Phúc, Phạm Khánh Hưng, Đăng Khôi, HuyR, Rapper Đinh Tiến Đạt, Binz, Tiến Luật, BB Trần, Duy Khánh, Liên Bỉnh Phát, Trương Thế Vinh, nhiếp ảnh gia Thiên Minh, đạo diễn Kiên Ứng, Neko Lê, võ Sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất, cựu danh thủ Hồng Sơn, MC Thành Trung.