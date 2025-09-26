Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng

Nếu khuyết điểm của mình biết nói là câu chuyện riêng của Hoàng Thị Minh Ngọc nhưng cũng là nỗi niềm chung của nhiều bạn trẻ. Suốt 6 năm làm sáng tạo nội dung, Ngọc từng tự ti vì gò má cao, vầng trán rộng - những đặc điểm mà cô luôn cố gắng che đi. Nhưng nhờ một cuộc thi makeup, cô buộc phải thử nghiệm với chính những khuyết điểm ấy và bất ngờ nhận ra chúng lại mang một vẻ đẹp rất riêng.



Từ khoảnh khắc đó, Ngọc học được cách yêu và tự hào với những gì mình có. Vì đó không chỉ là nét cá nhân mà còn là dấu ấn di truyền từ mẹ và các cô, những người phụ nữ Việt Nam đầy nghị lực và nhân hậu.



Video không chỉ là hành trình vượt qua mặc cảm ngoại hình, mà còn gửi gắm thông điệp: Mỗi người đều có thể rạng rỡ khi biết trân trọng bản thân, kể cả với những điều từng xem là khuyết điểm.



Thông qua video này, Minh Ngọc mong muốn truyền cảm hứng để cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ, dũng cảm đối diện, yêu thương và tỏa sáng với chính phiên bản chân thật nhất của mình. "Bởi khi ta tự tin và tử tế với bản thân, chúng ta sẽ góp phần làm cho Việt Nam thêm rạng rỡ bằng sự đa dạng và vẻ đẹp chân thực từ mỗi con người", Ngọc nói.