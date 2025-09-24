Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất

Lê Dương Bảo Lâm hiện là diễn viên hài kiêm nhà sáng tạo nội dung. Với hàng triệu lượt theo dõi trên các nền tảng, anh ghi dấu với loạt video hài hước, sáng tạo, kết hợp linh hoạt giữa tình huống đời thường và những câu nói "bắt trend".



Anh thường chia sẻ video về cuộc sống gia đình, hậu trường gameshow hay những màn tung hứng với đồng nghiệp, bạn bè. Khán giả thường nhận xét nội dung của anh giản dị nhưng đậm yếu tố giải trí, tạo tiếng cười, năng lượng tích cực cho người xem.

Sự kết hợp hài hòa giữa đời thực và tính sáng tạo giúp kênh của Lê Dương Bảo Lâm liên tục nằm trong nhóm có lượt tương tác cao.