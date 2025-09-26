Nhà sáng tạo nội dung của năm

Jenny Huỳnh (tên thật Huỳnh Việt Hoàng Vy) là một trong những gương mặt tiêu biểu của Gen Z trên các nền tảng nội dung số. Bắt đầu làm YouTube từ năm 2016, cô nhanh chóng thu hút sự chú ý với phong cách tự nhiên, đáng yêu và cách kể chuyện gần gũi.



Hiện kênh YouTube của Jenny sở hữu hơn 4 triệu người theo dõi cùng hơn 300 triệu lượt xem. Song song đó, cô còn có kênh TikTok với hơn 7 triệu người theo dõi, khẳng định sức hút mạnh mẽ trên nhiều nền tảng mạng xã hội.



Nội dung của Jenny xoay quanh cuộc sống du học sinh tại Mỹ, những trải nghiệm văn hóa và góc nhìn trẻ trung, hài hước về đời sống thường ngày. Chính cách kể chuyện dí dỏm đã giúp cô trở thành một màu sắc độc đáo trong bức tranh sáng tạo nội dung số Việt Nam.



Không chỉ dừng lại ở sáng tạo nội dung, Jenny còn được vinh danh tại nhiều giải thưởng uy tín trong nước, khẳng định vị trí là một trong những đại diện tiêu biểu cho thế hệ sáng tạo nội dung trẻ của Việt Nam.