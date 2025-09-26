Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng

TikTok Quốc Halo chuyên thực hiện các video về đời sống, có hơn hai triệu người theo dõi. Anh từng có nhiều hoài nghi, khuyết điểm nhưng chọn cách đối diện, dám nghĩ, dám làm và dám khác biệt. Thử thách 100 ngày giảm cân vừa giúp anh thay đổi ngoại hình, vừa cho thấy sự kỷ luật, quyết tâm và niềm tin bản thân.



Mỗi video của Quốc Halo là lời nhắc nhở về việc dám vượt giới hạn, sửa chữa sai lầm và hướng đến phiên bản hoàn hảo của chính mình. TikTok luôn đề cao quan điểm không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại.



Sau hành trình giảm cân, Quốc Halo tiếp tục làm mới bản thân để toàn diện hơn. Anh muốn truyền thông điệp và tiếp thêm sức mạnh cho hàng nghìn bạn trẻ: hãy kỷ luật theo đuổi mục tiêu, sống hết mình với tuổi trẻ và can đảm đi trên con đường bạn tin tưởng.