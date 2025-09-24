Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất

Tina Thảo Thi (tên thật Nguyễn Tiến Thịnh) được khán giả biết đến với phong cách duyên dáng qua loạt video tung hứng cùng nhiều nghệ sĩ trong series "Review idol" và câu nói quen thuộc "peek a boo".

Điều giúp Tina tạo thiện cảm không chỉ là sự hài hước mà còn ở khả năng biến hóa liên tục trong nội dung. Nếu những clip tương tác với ngôi sao mang lại phút giây giải trí, thì các sản phẩm cộng đồng như "Góp điều nhỏ bé" lại truyền đi tinh thần sẻ chia, khơi gợi lối sống nhân ái.

Không giới hạn trong sáng tạo trên mạng xã hội, Tina còn thử sức ở vai trò diễn viên lồng tiếng, MC, dần khẳng định tên tuổi và năng lực. Với sự chân thành, dí dỏm và đổi mới, anh trở thành gương mặt sáng tạo truyền cảm hứng, góp phần xây dựng cộng đồng mạng tích cực, nhân văn.