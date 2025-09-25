Nhà sáng tạo nội dung của năm

Trần Khánh Vy (sinh năm 1999, Nghệ An) được biết đến với vai trò MC và nhà sáng tạo nội dung. Từ "hot girl 7 thứ tiếng" gây chú ý năm 2016, cô đã xây dựng sự nghiệp vững chắc trong lĩnh vực truyền thông và giải trí, đồng thời sở hữu kênh YouTube hơn 2,1 triệu người theo dõi.

Trên sóng truyền hình, Khánh Vy ghi dấu với phong cách dẫn dắt tự tin, hiện đại cùng khả năng ngoại ngữ linh hoạt. Cô nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ, đồng thời được lựa chọn cho nhiều sự kiện quốc tế nhờ hình ảnh trẻ trung, chuyên nghiệp.

Tại Vietnam iContent Awards 2024, Khánh Vy được vinh danh "Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng của năm". Giải thưởng này không chỉ khẳng định năng lực sáng tạo mà còn cho thấy sức ảnh hưởng của cô với cộng đồng.

Song song công việc MC, Khánh Vy duy trì kênh YouTube và các nền tảng mạng xã hội, nơi cô chia sẻ kinh nghiệm học tập, ngoại ngữ và cuộc sống thường nhật. Hình ảnh năng động, gần gũi giúp cô trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ Gen Z.