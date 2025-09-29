Tổ chức sáng tạo nội dung của năm

Thành lập từ năm 2006, Yeah1 Group là một trong những đơn vị tiên phong ở lĩnh vực giải trí và nội dung số tại Việt Nam, với hệ sinh thái rộng lớn - từ sản xuất, quản lý đến phân phối nội dung trên đa nền tảng, đáp ứng nhu cầu giải trí ngày càng đa dạng của khán giả.



Sau gần hai thập niên hoạt động, Yeah1 đang chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ với nhiều chương trình thực tế gây tiếng vang, trở thành hiện tượng văn hóa - giải trí trong giới trẻ.



Năm 2023-2024, show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng và Anh trai vượt ngàn chông gai liên tiếp tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi. Không chỉ dẫn đầu lượt xem trên nhiều nền tảng, loạt show còn góp phần thúc đẩy doanh thu quảng cáo, khẳng định vị thế của Yeah1 trong sản xuất nội dung ăn khách theo tiêu chuẩn quốc tế.



Bước sang năm 2025, Yeah1 tiếp tục làm mới mình với những dự án được đầu tư chỉn chu như Tân binh toàn năng hay Gia đình Haha. Sự chuyển mình này thể hiện chiến lược phát triển nội dung đa dạng, bền vững và bắt nhịp thị hiếu khán giả.