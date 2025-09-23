Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất

Anh Mặt Vuông tên thật Dương Minh Tân, sinh năm 1999, gây chú ý trên mạng xã hội, trong đó TikTok có hơn một triệu lượt theo dõi.

Trước khi theo đuổi sáng tạo toàn thời gian, Tân từng làm nhân viên bán xe, cộng tác sản xuất nội dung cho các diễn đàn xe hơi. Công việc này giúp anh rèn luyện kỹ năng quay dựng, viết kịch bản và dần định hình con đường gắn bó với lĩnh vực giải trí số.



Điểm nhận diện của Anh Mặt Vuông nằm ở lối diễn xuất mộc mạc cùng kịch bản lấy chất liệu từ tình huống đời thường. Anh không ngại thử sức với loạt tạo hình để nội dung đa dạng hơn - từ giả gái đến nhân vật có tính cách đối lập. Đầu tư bối cảnh, trang phục và êkip cũng giúp sản phẩm của anh hút lượt xem.



Ngoài clip đạt triệu lượt xem, Dương Minh Tân còn mở rộng sang phim ngắn. Tác phẩm Sói ơi dậy đi đánh dấu lần đầu anh vừa viết kịch bản, đạo diễn, vừa hóa nam chính.