MV 'Còn gì đẹp hơn'

Đúng dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), phim điện ảnh Mưa đỏ ra mắt ngày 22/8, tái hiện 81 ngày đêm bi tráng tại Thành cổ Quảng Trị. Cùng thời điểm, ca khúc Còn gì đẹp hơn do Nguyễn Hùng thể hiện nhanh chóng gây chú ý, dù không xuất hiện trong phim.



Trước ngày công chiếu, nhạc phẩm lan tỏa mạnh trên TikTok, hàng chục nghìn người chọn đoạn điệp khúc "Hết kháng chiến nếu con còn chưa về/ Mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con anh hùng" làm nhạc nền ở loạt video về lòng yêu nước. Đến ngày 14/9, có khoảng 270.000 video dùng ca khúc này truyền tải tình yêu đất nước, tinh thần tự hào dân tộc dịp đại lễ 2/9.



Với giai điệu trữ tình, mềm mại cùng ca từ giàu hình tượng, bài hát khắc họa ký ức chiến tranh, niềm mong đợi và khát vọng hòa bình.