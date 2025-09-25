Tổ chức vì cộng đồng

Hành trình ước mơ là chương trình thiện nguyện do Nguyễn Huỳnh Như Entertainment sản xuất, phát sóng trên HTV9 từ cuối năm 2024. Đồng hành cùng khán giả là nghệ sĩ Quyền Linh trong vai trò Sứ giả hạnh phúc, mang đến hành trình nhân văn với sứ mệnh sẻ chia và hỗ trợ những mảnh đời khó khăn.

Mỗi tập, Quyền Linh, Huỳnh Như và các khách mời nổi tiếng cùng nhau lên chuyến xe "ước mơ", đến những địa phương còn nhiều thiếu thốn. Tại đây, nhân vật chính và khách mời sẽ vượt qua thử thách để nhận về phần quà thiết thực, từ hiện vật đến tiền mặt, giúp cải thiện cuộc sống.

Chương trình để lại dấu ấn với nhiều câu chuyện xúc động: trẻ em nghèo được tiếp tục đến trường, gia đình khó khăn có phương tiện mưu sinh, nhiều số phận mở ra cơ hội mới.

Kết hợp hài hòa giữa giải trí và giá trị nhân đạo, Hành trình ước mơ không chỉ mang đến những phút giây lắng đọng mà còn khẳng định ý nghĩa xã hội sâu sắc, gieo thêm niềm tin và hy vọng để những hoàn cảnh bất hạnh có cơ hội viết tiếp ước mơ.