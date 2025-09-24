Cá nhân vì cộng đồng

Nguyễn Phú Thịnh và Nguyễn Phan Thanh Phượng là hai gương mặt trẻ đứng sau kênh Vẽ Hạnh Phúc, nơi lưu giữ hành trình biến những tấm biển hiệu cũ kỹ của những gánh hàng rong thành những tác phẩm bắt mắt và ấn tượng hơn. Tuy nhiên giá trị nội dung của kênh không chỉ nằm ở những nét vẽ giản dị ấy mà còn nằm ở những câu chuyện đời thường được khắc họa chân thực và tinh tế, giúp khán giả cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ những chi tiết nhỏ bé nhất.



Với hơn 600 nghìn người theo dõi, kênh nhanh chóng ghi dấu ấn với những series ý nghĩa, từ "Vẽ nụ cười" đến "Mua hết rồi – Về nhà thôi". Không chỉ đơn thuần vẽ nên những bảng hiệu mới, Vẽ Hạnh Phúc còn là minh chứng cho sức mạnh của sáng tạo nội dung: biến những điều bình thường nhất trong cuộc sống thành thông điệp tử tế, góp phần lan tỏa niềm tin rằng sự sáng tạo – khi gắn liền với tình yêu thương và sự sẻ chia – luôn có thể mang lại hạnh phúc cho cộng đồng.