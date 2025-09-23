Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất

MisThy (tên thật Lê Thy Ngọc, sinh năm 1995) là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ streamer - creator tại Việt Nam, ghi dấu ấn với cách thể hiện duyên dáng, hài hước và gần gũi.



Một cột mốc đáng chú ý trong hành trình của cô là chương trình Chị đẹp đạp gió 2024, nơi MisThy chứng tỏ khả năng thích nghi và sáng tạo vượt ra ngoài khuôn khổ streamer. Trải nghiệm này giúp cô mở rộng tệp khán giả, đồng thời bổ sung chất liệu mới cho quá trình sáng tạo nội dung.



Bước sang năm 2025, MisThy tiếp tục thể hiện sức hút khi duy trì các kênh livestream, vlog đồng thời thử nghiệm nhiều định dạng nội dung mới. Sự đổi mới liên tục trong chủ đề và cách thể hiện giúp cô giữ vị thế trong một thị trường sáng tạo ngày càng cạnh tranh.