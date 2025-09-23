Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng

Trần Kim Út - chủ kênh Út Về Vườn - là gương mặt quen thuộc trên TikTok với hàng trăm nghìn người theo dõi. Từ bỏ công việc báo chí nơi đô thị để trở về quê nhà, cô chọn hướng làm nội dung về chủ đề đồng ruộng, bếp núc và khoảnh khắc đời thường.



Nhiều khán giả cho biết thích kênh Út Về Vườn không chỉ vì cảnh sắc thôn quê bình yên mà còn ở góc nhìn sáng tạo của một người trẻ dám rẽ lối. Từng thước phim cô thực hiện, từ hái rau, bắt cá đến nấu bữa cơm gia đình, được chăm chút nhằm truyền tải thông điệp giản dị. Yếu tố này giúp kênh của cô đạt triệu view, trở thành "chốn an yên" cho người xem giữa nhịp sống vội vã.

Chỉ trong vài năm, Út Về Vườn thực hiện hàng trăm video với đủ thử thách - từ tự tay làm võng bằng dây chuối đến chế biến món dân dã. Sự kiên nhẫn, khéo léo và khả năng kể chuyện của cô biến những chất liệu quen thuộc thành nội dung cuốn hút, góp phần làm phong phú bức tranh sáng tạo số trong nước.