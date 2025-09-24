Nhà sáng tạo nội dung của năm

Giang Ơi (tên thật Trần Lê Thu Giang) là một nhà sáng tạo nội dung thường được nhắc đến như một "vlogger quốc dân" nhờ khả năng kết nối, truyền cảm hứng và lan tỏa những giá trị tích cực.



Sau quãng thời gian học tập tại Anh trong lĩnh vực thời trang và marketing, Giang quyết định trở về Việt Nam và bắt đầu hành trình mới với công việc sáng tạo nội dung từ năm 2017. Nội dung trên kênh Giang Ơi đa dạng và được tiếp cận với góc nhìn chân thực, từ câu chuyện du học, công việc, chăm sóc gia đình, nuôi thú cưng, đến lối sống xanh và các vấn đề xã hội.



Chỉ sau gần ba năm hoạt động, kênh đã nhanh chóng cán mốc 1 triệu lượt đăng ký và đến nay, Giang Ơi đã có gần 1,7 triệu subscribers, cùng hàng trăm video thu hút hàng triệu lượt xem, phản ánh sức hút bền bỉ của một nhà sáng tạo nội dung luôn biết cách làm mới bản thân và kết nối với khán giả.



Điều làm nên sự khác biệt của Giang không chỉ nằm ở những câu chuyện truyền cảm hứng, mà còn ở sự nhất quán trong phong cách truyền tải: gần gũi, thẳng thắn, nhưng vẫn đầy tích cực. Nhờ vậy, cho đến tận hôm nay, Giang Ơi vẫn giữ được một cộng đồng người theo dõi trung thành - những khán giả tìm thấy sự đồng cảm, động lực và những giá trị có thể áp dụng ngay trong cuộc sống hàng ngày.