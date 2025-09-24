Nhà sáng tạo nội dung của năm.

Tina Thảo Thi (tên thật Nguyễn Tiến Thịnh) được biết đến với phong cách duyên dáng, qua loạt video tương tác cùng nhiều nghệ sĩ trong series "Review idol" và câu nói quen thuộc "peek a boo".

Điều giúp Tina chiếm được tình cảm khán giả không chỉ nằm ở sự hài hước mà còn ở khả năng biến hóa trong nội dung. Nếu những clip tung hứng với ngôi sao mang lại phút giây giải trí, thì các sản phẩm cộng đồng như "Góp điều nhỏ bé" lại lan tỏa tinh thần sẻ chia, khơi dậy lối sống nhân ái.

Không dừng lại ở sáng tạo trên mạng xã hội, Tina còn thử sức ở vai trò diễn viên lồng tiếng, MC, qua đó dần khẳng định tên tuổi và năng lực. Với sự chân thành, dí dỏm và liên tục đổi mới, anh trở thành gương mặt sáng tạo truyền cảm hứng, góp phần định hình một cộng đồng mạng tích cực, nhân văn.