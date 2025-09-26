Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất

Gon Pink (tên thật Nguyễn Nghi Văn, sinh năm 2000) là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ nhà sáng tạo nội dung Gen Z tại Việt Nam. Bắt đầu hoạt động từ năm 2021 và gây chú ý từ 2022, cô nhanh chóng tạo sức hút khi nhiều video đạt hàng triệu lượt xem chỉ sau một ngày.



Series Đại minh tinh là một trong những dấu ấn nổi bật với phần đầu thu hút gần 24 triệu lượt xem và phần hai đạt hơn 3 triệu lượt xem chỉ sau một ngày phát hành, cho thấy khả năng sáng tạo liên tục và sức lan tỏa mạnh mẽ.



Hiện kênh TikTok của Gon Pink có hơn 3,2 triệu người theo dõi. Bên cạnh hoạt động trực tuyến, cô còn tham gia nhiều chiến dịch quảng bá, sự kiện thương mại và từng gây chú ý với các buổi livestream bán hàng đạt doanh thu lớn.