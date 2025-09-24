Nhà sáng tạo nội dung của năm

"Gia đình truyền hình" là tên gọi của cặp biên tập viên Mạnh Cường và Hương Giang. Họ quen nhau từ thời sinh viên qua một cuộc thi dẫn chương trình, tình bạn năm ấy dần trở thành duyên vợ chồng. Chung niềm đam mê với truyền hình và sáng tạo, cả hai quyết định cùng nhau xây dựng nội dung.

Xuất phát từ ý tưởng biến những câu chuyện đời thường thành "bản tin gia đình" dí dỏm, mang màu sắc chính luận, Mạnh Cường và Hương Giang tạo nên dấu ấn riêng giữa nhiều nhà sáng tạo. Các sản phẩm của họ thể hiện sự tinh tế trong quan sát đời sống, đồng thời phản ánh phong cách làm việc chỉn chu của những người từng gắn bó với nghề truyền hình, từ kịch bản, lời dẫn đến dàn dựng, hậu kỳ.

Không chỉ mang tính giải trí, "Gia đình truyền hình" còn truyền cảm hứng tích cực về tình yêu, hôn nhân và cách cân bằng công việc - cuộc sống. Với họ, sáng tạo nội dung là cách lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc, lan tỏa năng lượng tích cực và khẳng định thành công cần sự kiên trì, đồng hành của người thân yêu.

Từ những ngày đầu khó khăn đến khi trở thành gương mặt tiêu biểu trong cộng đồng sáng tạo, "Gia đình truyền hình" đã thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi, được yêu mến bởi sự gần gũi, sáng tạo và chân thành.