Nhà sáng tạo nội dung triển vọng

Mạch Thị Thùy Khanh sinh năm 1996, tại TP HCM, là cơ phó của một hãng hàng không kiêm gương mặt nổi bật trong cộng đồng sáng tạo nội dung. Kênh Bay cùng Mạch Khanh thường chia sẻ hình ảnh, trải nghiệm về công việc cơ phó cùng loạt câu chuyện đầy cảm hứng về ngành hàng không dưới góc nhìn sáng tạo.



Trên mạng xã hội, Khanh thường đăng tải thông tin học tập, quá trình huấn luyện khắt khe lẫn đời sống thường ngày của một phi công trẻ. Nội dung gần gũi, tự nhiên giúp người xem có cái nhìn chân thực và sinh động hơn.



Ở các diễn đàn, nhiều người nói Mạch Khanh không chỉ truyền cảm hứng cho cộng đồng phi công trẻ mà còn khích lệ những ai đang nuôi dưỡng ước mơ, cùng thông điệp: với sự quyết tâm và bền bỉ, bất kỳ ai cũng có thể biến đam mê thành hiện thực, tạo dựng dấu ấn riêng.