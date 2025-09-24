Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất

Ninh Anh Bùi (1994) và Nguyễn Tùng Dương (1997) - hay còn được cộng đồng yêu mến gọi là "chú Ninh - anh Âm" - là hai gương mặt đã trở thành hiện tượng trong vài năm qua bởi hành trình đầy cảm hứng, biến câu chuyện tình yêu và cuộc sống của mình thành nguồn năng lượng tích cực lan tỏa đến hàng triệu người.



Điểm khác biệt của Ninh Dương Story nằm ở sự dí dỏm và chân thực trong những video mà cặp đôi chia sẻ trên mạng xã hội. Các nội dung xoay quanh đời sống thường ngày - từ đi mua cây, cắm hoa, đi chúc Tết đến những khoảnh khắc dỗi hờn, nhảy "bắt trend" - đều được thể hiện tự nhiên. Chính sự giản dị đó đã lan tỏa sự tích cực và đã chinh phục được các bạn trẻ.



Bên cạnh kênh Ninh Dương Story, Ninh Anh Bùi và Tùng Dương đều có những tài khoản mạng xã hội riêng, thu hút hàng triệu lượt theo dõi. Năm 2024, Ninh Anh Bùi cũng được vinh danh tại Vietnam iContent Awards ở hạng mục Nhà sáng tạo nội dung triển vọng với những đóng góp và giá trị tích cực mà anh đem lại cho cộng đồng.