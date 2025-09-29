Tổ chức sáng tạo nội dung của năm

FAPTV sáng tạo video trên YouTube từ năm 2014, kỳ vọng mang đến màu sắc mới mẻ, đậm yếu tố giải trí cho nội dung trực tuyến. Hơn 10 năm phát triển, loạt tiểu phẩm hài hước, gần gũi với đời sống của nhóm được nhiều khán giả lựa chọn.

FAPTV đạt nhiều thành tựu, là kênh YouTube đầu tiên tại Việt Nam đạt nút kim cương, với 10 triệu người theo dõi vào năm 2019. Tên FAP có thể hiểu là Funny Action Program hoặc Forever Alone People, phản ánh tinh thần hài hước, trẻ trung của nhóm. Từ sitcom Cơm nguội đến series học đường, FAPTV trở thành món ăn tinh thần quen thuộc của khán giả, nhất là giới trẻ.



Hiện FAPTV sở hữu đa kênh nội dung, với hàng trăm thành viên tham gia sản xuất, liên tục ra mắt sản phẩm mới phục vụ khán giả.