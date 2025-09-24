Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng

Yul - Mỹ Linh là một content creator trên đa nền tảng, bạn đã có một lượng người theo dõi lớn trên những trang social media. Trong đầu năm 2025, lần đầu tiên Yul chia sẻ về "Hành trình đi tìm Mỹ Linh" của mình, trong hành trình đó bằng tất cả sự dũng cảm, can đảm bạn đã thực hiện ca phẫu thuật chuyển giới - bước thay đổi cuộc đời, thời khắc tìm thấy chính mình sau những năm tháng băn khoăn đắn đo và lo sợ.

Không chỉ có hành trình đó, trước khi phẫu thuật Linh chia sẻ rất nhiều về việc sử dụng hormone để "tìm kiếm bản thân". Sau khi thực hiện phẫu thuật, bạn tiếp tục làm nội dung chia sẻ hành trình, kinh nghiệm và truyền cảm hứng tích cực về việc sống là chính mình, những lựa chọn của bản thân để từ đó góp phần giúp cộng đồng nói chung và cộng đồng LGBTQ+ nói riêng có thêm nhiều góc nhìn và thông tin về bản thân và cộng đồng.