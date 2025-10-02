Tổ chức sáng tạo nội dung của năm

Thành lập năm 2008 và phát triển mạnh mẽ trong hệ sinh thái Đất Việt VAC, Vie Channel nhanh chóng khẳng định vai trò dẫn dắt mảng sản xuất và phân phối các chương trình truyền hình lẫn nền tảng số.



Không chỉ sở hữu ba kênh truyền hình được yêu thích, Vie Channel còn mở rộng ảnh hưởng trên YouTube, Facebook, TikTok... với hơn 22 triệu người theo dõi. Sự hiện diện mạnh mẽ trên đa nền tảng giúp đơn vị tiếp cận hàng chục triệu khán giả mỗi ngày, đồng thời tạo hệ sinh thái nội dung đa dạng, bền vững.



Thế mạnh của Vie Channel là năng lực sáng tạo và khả năng định hình xu hướng giải trí. Các chương trình do đơn vị sản xuất như Sóng 25, The Masked Singer, 2 ngày 1 đêm, Rap Việt, Anh trai say hi và Em xinh say hi gây "sốt", trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng, nhiều lần dẫn đầu bảng xếp hạng thịnh hành.



Không chỉ nổi bật với gameshow, Vie Channel đạt nhiều thành tựu ở mảng sản xuất phim truyền hình, nhiều dự án trở thành món ăn tinh thần của người Việt.

Kết hợp công nghệ cao, tư duy sản xuất quốc tế và am hiểu thị hiếu khán giả nước nhà, Vie Channel dần trở thành đơn vị sản xuất nội dung số hàng đầu, có sức ảnh hưởng trong ngành truyền thông giải trí.