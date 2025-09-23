Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng

Kênh Bếp bên sườn đồi do Đào Duy Tài và Nguyễn Trọng Hiếu sáng lập. Từ căn bếp nhỏ dựng trên sườn đồi quê nhà, hai chàng trai mang đến những thước phim bình dị về ẩm thực và đời sống nông thôn miền Trung.



Kênh gây ấn tượng với các món ăn dân dã, đồng thời phục dựng nhiều hương vị từng bị lãng quên. Song song, Tài - Hiếu còn khắc họa cảnh sắc quê hương, những làng nghề truyền thống và nét lao động mộc mạc của người dân xứ Quảng.



Với hơn 300 video, Bếp bên sườn đồi thu hút hơn 800.000 lượt theo dõi trên nhiều nền tảng. Không chỉ nấu ăn, kênh còn thực hiện loạt dự án cộng đồng như Nấu ăn cho em, Bữa cơm đoàn viên, hỗ trợ cụ già neo đơn, trẻ nhỏ vùng cao và những hoàn cảnh khó khăn.



Năm 2024, Bếp bên sườn đồi tổ chức phát sóng trực tuyến gây quỹ hơn 140 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền Bắc sau bão Yagi. Bước sang 2025, Đào Duy Tài - Nguyễn Trọng Hiếu tiếp tục đặt mục tiêu lan tỏa nét đẹp ẩm thực quê hương, giữ gìn giá trị làng nghề và sẻ chia yêu thương qua từng thước phim dung dị.