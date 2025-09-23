Nhà sáng tạo nội dung của năm

Khoai Lang Thang tên thật Đinh Võ Hoài Phương, là một trong những nhà sáng tạo nội dung nổi bật hiện nay. 9 năm qua, anh gây ấn tượng nhờ phong cách kể chuyện tự nhiên, gần gũi cùng những chuyến khám phá văn hóa, ẩm thực và con người ở nhiều vùng đất.



Tại Vietnam iContent Awards 2024, anh lập cú đúp giải thưởng: "Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất" - hạng mục đặc biệt được quyết định hoàn toàn bởi bình chọn của độc giả và "Nhà sáng tạo nội dung của năm" - vinh danh những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực sáng tạo.



Loạt giải thưởng là minh chứng cho hành trình sáng tạo bằng sự chân thành. Mỗi video không chỉ đơn thuần là câu chuyện về cảnh sắc hay món ăn, mà còn chứa đựng cảm xúc thật và giá trị nhân văn, giúp anh chạm đến trái tim hàng triệu người xem.



Bước sang năm 2025, Khoai Lang Thang tiếp tục mang đến những góc nhìn mới mẻ về cuộc sống, văn hóa và con người. Anh khẳng định nguyên tắc sáng tạo: "Cứ chân thành chắc chắn sẽ nhận được chân thành".



Với hành trình sáng tạo bền bỉ và những giá trị tích cực lan tỏa, Khoai Lang Thang tiếp tục là hình mẫu về sự chân thành trong sáng tạo, truyền cảm hứng và kết nối mọi người qua những câu chuyện gần gũi nhưng ý nghĩa.