Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất

Chu Diễm Quỳnh, chủ kênh Tít ở trên mây, là một trong những gương mặt trẻ nổi bật với phong cách kể chuyện nhẹ nhàng, gần gũi. Bắt đầu từ niềm đam mê dựng video khi còn là sinh viên, Quỳnh sớm được biết đến qua vai trò editor tại Schannel - kênh giải trí quen thuộc với giới trẻ. Thời gian này, cô cũng dần xây dựng dấu ấn cá nhân qua các video xuất hiện cùng đồng nghiệp, trước khi nghiêm túc phát triển kênh riêng.

Tít ở trên mây giống cuốn nhật ký bằng hình ảnh, ghi lại hành trình trưởng thành của Quỳnh, từ quãng thời gian du học tại Hà Lan đến lúc trở về Việt Nam làm việc. Với lối kể chuyện chân thành và tinh tế, kênh trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ dám bước ra khỏi vùng an toàn, theo đuổi điều mình yêu thích và sống hết mình với tuổi trẻ.