Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất

Võ Tấn Phát sinh năm 1995, tại Vĩnh Long, gây ấn tượng bởi sự hài hước và khả năng biến hóa đa dạng trong từng vai diễn. Xuất phát từ niềm đam mê nghệ thuật, anh nhanh chóng định hình phong cách riêng và tạo dấu ấn khác biệt trong thế giới sáng tạo số.



Trên các nền tảng mạng xã hội, Võ Tấn Phát hút fan qua loạt series ngắn đậm màu sắc giải trí, nhất là hình tượng "tổng tài - bảo bối" vừa duyên dáng vừa hài hước. Sự tung hứng tự nhiên cùng lối kể chuyện gần gũi giúp các sản phẩm của anh nhanh chóng lan tỏa, tạo hiệu ứng cộng đồng mạnh mẽ.



Không giới hạn bản thân trong một phong cách cố định, Võ Tấn Phát liên tục thử nghiệm nhiều hình thức nội dung mới, khéo kết hợp chất liệu đời thường với sáng tạo dí dỏm. Trên các diễn đàn, fan đánh giá sự linh hoạt, đổi mới không ngừng này giúp anh duy trì sức hút.