Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng

Meichan tên thật Nguyễn Hà Trang, sinh năm 2000, là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ sáng tạo nội dung Gen Z: tri thức, bản lĩnh và gần gũi.



Từ ghế giảng đường Đại học Yonsei (Hàn Quốc), Meichan nhanh chóng xây dựng thương hiệu cá nhân nhờ khả năng kể chuyện tự nhiên, gần gũi và tư duy nội dung chỉn chu. Cô hút hàng triệu lượt theo dõi trên các nền tảng, chủ yếu chia sẻ thông tin du học, ngoại ngữ, lối sống tích cực, quá trình phát triển bản thân.



Trong vai trò nhà sáng tạo nội dung, Meichan muốn truyền cảm hứng học tập và yêu bản thân theo cách nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Các nội dung của cô luôn mang chất riêng - nơi người xem tìm thấy sự đồng cảm, động lực lẫn nguồn cảm hứng phát triển.

Hiện Meichan đề cao tư duy sáng tạo lâu dài, chiến lược và trách nhiệm.