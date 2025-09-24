Phương Phương (emmersweet)

Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng

Phương Phương hay Emmersweet, là TikToker nổi bật với những video nấu ăn vừa ngon mắt vừa sáng tạo. Căn bếp nhỏ xinh của cô luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên, tạo không gian gần gũi, thân thiện với người xem.



Các video của Phương Phương đa dạng, từ món cơm nhà đơn giản đến điểm tâm hay món Tết truyền thống. Giọng nói nhẹ nhàng, cách tương tác tự nhiên cùng hình ảnh đẹp mắt khiến khán giả vừa "ngon mắt", vừa cảm thấy gần gũi, muốn thử ngay các công thức cô chia sẻ.



Không chỉ sáng tạo trong món ăn, cô còn đầu tư kỹ lưỡng vào quay dựng, biến mỗi video thành những thước phim tinh tế, bình yên và sinh động. Phong cách này giúp cô nhận được sự hợp tác từ nhiều nhãn hàng lớn trong ngành F&B và công nghệ, nhưng vẫn giữ dấu ấn cá nhân.



Những video của Phương Phương không chỉ truyền tải công thức nấu ăn mà còn lan tỏa niềm vui sáng tạo. Khán giả theo dõi kênh không chỉ học được món mới mà còn được truyền cảm hứng yêu bếp, khám phá ẩm thực và thử nghiệm những ý tưởng nấu ăn độc đáo.