Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng

Vừng tên thật Lê Nam Thuận An, làm YouTube từ thời cấp 3. Cô thường chia sẻ câu chuyện du học, bí quyết học tập, trải nghiệm đa văn hóa và từ đó dần xây dựng cộng đồng hàng trăm nghìn người theo dõi.



Điểm đặc biệt trong phong cách sáng tạo của Vừng là tinh thần "không có thì tự tạo". Từ việc biến video xin việc thành tấm vé bước chân vào Vietcetera, đến việc chủ động đề xuất và dẫn dắt các chương trình podcast cho Gen Z, cô chứng minh nội dung không chỉ để kể chuyện, mà còn mở ra cơ hội nghề nghiệp, kết nối.



Trong một năm "gap year" (một năm tạm dừng việc học hoặc các kế hoạch có sẵn), Vừng khai thác đa nội dung: thực tập tại start-up, làm host, khám phá Trung Đông, xuất bản sách, lập quỹ học bổng. Những trải nghiệm ấy không chỉ nuôi dưỡng chất liệu sáng tạo mà còn giúp video của cô gần gũi, chân thực và mang giá trị xã hội rõ ràng. Nhờ đó, Vừng dần khẳng định vị thế như một nhà sáng tạo nội dung trẻ có chiều sâu, thay vì chạy theo xu hướng đơn thuần.



Hiện vừa học ở Mỹ, vừa thực tập trong lĩnh vực công nghệ AI, Vừng tiếp tục tạo những chương mới trong hành trình làm nội dung. Với cách kể chuyện tinh tế và tinh thần dám thử, cô được xem là hình mẫu của thế hệ sáng tạo nội dung số: trẻ trung, bền bỉ và gắn liền với trách nhiệm xã hội.