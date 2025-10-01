Nhà sáng tạo nội dung của năm

Châu Bùi tên đầy đủ Bùi Thái Bảo Châu, ghi dấu ở mảng nội dung thời trang, lối sống. Khởi đầu với vai trò người mẫu ảnh, fashionista, Châu Bùi từng bước xây dựng phong cách riêng biệt: cá tính pha lẫn nét hiện đại, gu phối đồ sáng tạo, không ngại thử nghiệm.



Trên đa nền tảng, người đẹp thường chia sẻ nội dung chăm sóc da, làm đẹp, nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần đến thiết kế không gian sống, xây dựng thói quen lành mạnh. Châu Bùi đầu tư chỉn chu hình ảnh, sự chân thực qua từng video.



Ngoài ra, Châu Bùi còn thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau như phim ảnh, âm nhạc. Gần đây, cô hút thêm lượng fan khi góp mặt ở show Em xinh say hi. Người đẹp được xem là hình mẫu sáng tạo nội dung đa năng - dám thử, dám sai và không ngừng biến hóa.