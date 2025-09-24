Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất

Tủn Cùi Bắp (tên thật Nguyễn Chí Thiện, sinh năm 1997) là một trong những gương mặt sáng tạo nội dung được yêu thích tại Việt Nam. Anh sở hữu hơn 7 triệu người theo dõi trên TikTok và hơn 450.000 lượt đăng ký trên YouTube nhờ những tiểu phẩm hài hước, gần gũi với khán giả.



Xuất phát từ niềm đam mê diễn xuất, Tủn Cùi Bắp nhanh chóng tạo dấu ấn với nhân vật Thúy Liễu - cô vợ miền Tây "bất ổn" cùng những tình huống đời thường được phóng đại thông minh. Sự duyên dáng và cách xử lý khéo léo giúp nhiều video của anh chạm mốc triệu lượt xem, trong đó có clip đạt hơn 19 triệu lượt xem, khẳng định màu sắc cá nhân đầy ấn tượng.



Tủn Cùi Bắp duy trì được sức hút bền bỉ nhiều năm liền khi tiếp tục mang đến cho cộng đồng mạng loạt ý tưởng độc đáo như "phát minh độc lạ miền Tây" hay các sản phẩm sáng tạo gắn liền với đời sống thôn quê. Hình ảnh "căn nhà lá 2 tầng 4 mặt tiền" từng gây sốt trên mạng xã hội là minh chứng cho khả năng kết hợp giữa chất liệu dân dã và sự hài hước của Tủn Cùi Bắp.



Anh được xem là một trong những nhà sáng tạo nội dung góp phần mang màu sắc đời thường vào không gian mạng, đem lại tiếng cười và sự kết nối cho cộng đồng.