Tổ chức sáng tạo nội dung của năm

Trang cộng đồng Chuyện của Hà Nội trực thuộc Công ty cổ phần Beat Việt Nam, thường chia sẻ đời sống giản dị ở thủ đô, dần trở thành không gian kết nối cảm xúc. Các bạn trẻ có thể nhìn thấy chính mình trong những câu chuyện, tâm sự và khoảnh khắc rất đời thường.



Không dừng ở vai trò một kênh truyền thông, Chuyện của Hà Nội còn mở rộng ảnh hưởng bằng các hoạt động hướng về cộng đồng. Từ chương trình thiện nguyện cho trẻ em đến chiến dịch hỗ trợ người khó khăn trong đại dịch, dự án cho thấy sức mạnh của mạng xã hội khi lan tỏa giá trị tích cực.



Hiện Fanpage có hơn 2,5 triệu người theo dõi và hoạt động trên nhiều nền tảng. Mỗi bài viết, hình ảnh hay video thu hút sự tương tác lớn, góp phần tạo cầu nối đồng cảm giữa người với người, truyền năng lượng tích cực đến cộng đồng.



Chuyện của Hà Nội theo đuổi sứ mệnh xây dựng cộng đồng trực tuyến vừa gần gũi, vừa có sức ảnh hưởng thực sự ngoài đời sống. Giá trị của dự án không chỉ là câu chuyện của riêng Hà Nội, mà còn là nguồn cảm hứng để người trẻ tin tưởng, sẻ chia và cùng hành động vì xã hội tốt đẹp hơn.