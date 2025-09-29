Tổ chức sáng tạo nội dung của năm

Vietcetera khởi đầu là blog cá nhân hồi 2016, hiện trở thành một trong những nền tảng truyền thông bứt tốc nhanh, đề cao chất lượng. Mỗi tháng, đơn vị thu hút hơn 20 triệu lượt xem trên các kênh video, podcast và bài viết, phản ánh một Việt Nam hiện đại, năng động và sáng tạo.

Những series podcast Have A Sip, Vietnam Innovators, Yêu lành, Cởi mở, Gen Z truyền... góp phần định hình phong cách kể chuyện riêng biệt của Vietcetera: gần gũi, truyền cảm hứng và đúng thị hiếu giới trẻ. Không chỉ kể câu chuyện trong nước, Vietcetera còn tạo cầu nối văn hóa, đưa hình ảnh Việt Nam đến gần bạn bè quốc tế.

Điểm mạnh của Vietcetera là kết hợp hài hòa giữa hiểu biết văn hóa địa phương và tư duy toàn cầu. Nội dung vừa phản ánh nhịp sống Việt Nam hôm nay, vừa mở ra cuộc đối thoại mới, giúp cộng đồng tiếp cận xu hướng, ý tưởng đang định hình thế giới.

Với chiến lược phát triển nội dung rõ ràng, thương hiệu dần tạo dựng, hoàn thiện hệ sinh thái chuyên sâu gồm: Vietnam Innovators Digest - thông tin doanh nghiệp và công nghệ, Onboardy - thông tin đa chiều về phát triển sự nghiệp, Flavors - thế giới ẩm thực và nhiều kênh khác vào năm 2026.

Với cách kể chuyện độc đáo, đa dạng và tầm nhìn toàn cầu, Vietcetera kỳ vọng truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, góp phần định hình cách thế giới nhìn nhận về Việt Nam hiện đại, sáng tạo và năng động.