Trong bối cảnh đó, VnExpress tổ chức lại cách làm nội dung dựa trên phương pháp luận “Nhu cầu độc giả” với bốn định hướng: giúp độc giả nắm bắt tin tức, thấu hiểu bối cảnh, kết nối cảm xúc và - khi cần - có thể hành động.

Biết chuyện gì đang xảy ra là nhu cầu nền tảng. Nhưng chỉ cập nhật thôi chưa đủ. Độc giả muốn hiểu vì sao sự kiện đó diễn ra, tác động ra sao đến đời sống của mình, và đâu là những góc nhìn đa chiều xung quanh một vấn đề. Họ cũng tìm kiếm những câu chuyện nhân văn, những trải nghiệm giúp nuôi dưỡng cảm xúc giữa dòng thông tin dày đặc. Và trong nhiều trường hợp, họ cần những công cụ, dữ liệu hoặc gợi ý thiết thực để có thể đưa ra quyết định cho chính mình. VnExpress phát triển thêm các công cụ tra cứu tích hợp trong bài viết - từ tra cứu địa giới hành chính trước và sau sáp nhập đến tính thuế thu nhập cá nhân - nhằm giúp độc giả không chỉ đọc, mà còn hiểu và thích ứng.

Năm qua, bên cạnh việc cập nhật các thay đổi chính sách, sáp nhập tỉnh thành hay biến động quốc tế, tòa soạn tiếp tục đầu tư các chuyên đề chuyên sâu về những vấn đề có tác động xã hội lớn: loạt bài 50 năm thống nhất đất nước, 80 năm Quốc khánh, các tuyến bài phân tích về mưa lũ và thiên tai lịch sử miền Trung…

Hơn bốn triệu bình luận, ý kiến được gửi tới tòa soạn trong năm qua cho thấy một cộng đồng độc giả vẫn lựa chọn đối thoại trên nền tảng báo chí chính thống. Với chúng tôi, mỗi bình luận không chỉ là một con số tương tác, mà là một biểu hiện của sự tin cậy và kỳ vọng.

Khi AI khiến việc sản xuất nội dung trở nên dễ dàng hơn, nhu cầu về thông tin được kiểm chứng, được đặt trong bối cảnh rõ ràng và được chịu trách nhiệm bởi con người lại càng trở nên quan trọng.

Niềm tin không đến từ tốc độ đơn thuần, mà từ lựa chọn biên tập, từ sự thận trọng trong từng câu chữ và từ ý thức rằng mỗi thông tin được công bố đều có hệ quả trong đời sống thực.

Công nghệ phát triển, lõi vẫn là con người

Nếu 25 năm trước, thách thức lớn nhất là làm sao đưa tin nhanh hơn báo in và truyền hình, thì hôm nay, thách thức còn là làm sao giữ được giá trị của báo chí giữa một môi trường nơi công nghệ có thể tạo ra nội dung gần như tức thì.

Từ năm 2022, VnExpress đầu tư mạnh hơn cho hạ tầng dữ liệu và công nghệ tự chủ. Hệ thống đo lường riêng - VnExpress Analytics - được vận hành nhằm giúp tòa soạn hiểu rõ hơn hành vi tiếp nhận tin tức của độc giả, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các nền tảng bên ngoài.

Dữ liệu cho thấy 77% độc giả truy cập từ thiết bị di động. Điều đó phản ánh một thay đổi căn bản: trải nghiệm tin tức chủ yếu diễn ra trên màn hình dọc, trong những khoảng thời gian ngắn, đan xen giữa công việc và đời sống.

Từ thực tế ấy, VnE-GO ra đời. Tháng 8/2025, nền tảng video ngang được chuyển đổi hoàn toàn sang định dạng dọc, gồm cả tin tức ngắn và các nội dung phân tích - giải thích bằng đồ họa trực quan. Thay vì phải tìm kiếm các sản phẩm phái sinh trên mạng xã hội, độc giả có thể theo dõi video dọc ngay trên báo, trong một dòng chảy liên tục, liền mạch.

Sau năm tháng vận hành, lượng độc giả của chuyên mục tăng gần gấp đôi, lượt tiêu thụ nội dung tăng gấp ba so với định dạng cũ. Những con số này không chỉ phản ánh sự thay đổi về hình thức, mà cho thấy trải nghiệm đang trở thành một phần của giá trị báo chí.