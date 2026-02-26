Từ căn phòng nhỏ với hơn 20 con người, giữa thời Internet còn chậm và đắt đỏ, VnExpress bước vào không gian mạng. Hai mươi lăm năm sau, giữa biến động công nghệ, hành trình ấy vẫn xoay quanh một giá trị: gìn giữ niềm tin độc giả.
25 năm và lựa chọn không đổi
Đêm 11/9/2001, hơn sáu tháng sau khi VnExpress chính thức xuất hiện trên Internet, nhiều độc giả tại Việt Nam không thể truy cập trang báo.
Cuộc khủng bố nhằm vào nước Mỹ khiến cả thế giới chấn động. Nhưng khi đó, báo in trong nước không thể đưa tin tức thì; truyền hình phải chờ tới khung giờ phát sóng. Internet còn rất mới mẻ. VnExpress bắt đầu tường thuật trực tiếp bản tin “Nước Mỹ bị tấn công”, cập nhật theo diễn biến sự kiện.
Lần đầu tiên, nhiều độc giả tại Việt Nam có thể theo dõi một sự kiện toàn cầu gần như theo thời gian thực trên màn hình máy tính.
Lượng truy cập tăng đột biến, vượt mọi dự liệu ban đầu. Hạ tầng công nghệ quá tải. Nhưng điều đọng lại sau đêm đó không chỉ là một sự cố băng thông. Đó là lần đầu tiên chúng tôi cảm nhận rõ một nhu cầu mới đang hình thành: nhu cầu được cập nhật tức thời, được theo dõi sự kiện khi nó đang diễn ra.
Từ con số không những ngày đầu, sau một năm hoạt động, VnExpress đã có hơn 700.000 độc giả. Hai mươi lăm năm sau, con số ấy là trên 46 triệu người đọc trung bình mỗi tháng, hiện diện tại 193 quốc gia và vùng lãnh thổ, theo ghi nhận của hệ thống VnExpress Analytics.
Nếu năm 2001, chúng tôi đáp ứng nhu cầu được biết “điều gì đang xảy ra, ngay lúc này”, thì theo thời gian, điều độc giả chờ đợi nhiều hơn ở VnExpress không chỉ là tốc độ, mà là sự tin cậy.
Và trong suốt hành trình 25 năm, đó là điều chúng tôi luôn nỗ lực bồi đắp - dù công nghệ, nền tảng hay thói quen tiếp nhận tin tức đã thay đổi nhiều lần.
Top 10 nước có nhiều độc giả VnExpress
Niềm tin trong thời đại "dư thừa" thông tin
25 năm sau đêm 11/9, thế giới thông tin đã thay đổi theo cách khó ai có thể hình dung vào năm 2001.
Tin tức không còn khan hiếm. Ngược lại, chúng ta đang sống trong một thời đại dư thừa thông tin. Mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, mỗi cá nhân có thể trở thành một “nhà xuất bản”. Trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra văn bản, hình ảnh, video với tốc độ và mức độ “giống thật” ngày càng cao. Ranh giới giữa thật và giả mong manh hơn bao giờ hết.
Theo Báo cáo Xu hướng Báo chí và Công nghệ 2025 của Viện Nghiên cứu Báo chí Reuters, 58% người được khảo sát trên toàn cầu cho biết họ lo ngại về khả năng phân biệt đâu là tin thật, đâu là tin sai trên môi trường trực tuyến. Diễn đàn Kinh tế Thế giới cũng xếp thông tin sai lệch và xuyên tạc vào nhóm rủi ro hàng đầu trong những năm tới, trong bối cảnh AI có thể tạo ra các nội dung giả mạo ngày càng tinh vi.
Trong bức tranh đó, công chúng không chỉ cần tin tức nhanh. Họ cần những thương hiệu báo chí đáng tin cậy để kiểm chứng thông tin và theo dõi các sự kiện quan trọng.
Suốt 25 năm, chúng tôi tin rằng tài sản lớn nhất của VnExpress không phải là hạ tầng công nghệ hay những con số truy cập, mà là niềm tin của độc giả. Niềm tin ấy được xây dựng từ những nguyên tắc cơ bản nhất của nghề báo: lựa chọn tin tức dựa trên giá trị thông tin, kiểm chứng trước khi công bố, phân định rõ ràng giữa tin tức với quan điểm, và tránh sự áp đặt trong cách trình bày.
Báo cáo của Reuters cho thấy công chúng mong đợi bốn điều từ báo chí: tính khách quan, sự chính xác, tính minh bạch và những nội dung điều tra - phân tích có chiều sâu. Đó cũng là những chuẩn mực mà chúng tôi tự đặt ra cho mình 25 năm qua. Việc thực hành các chuẩn mực ấy luôn đòi hỏi sự cân nhắc trong từng quyết định biên tập.
Trong bối cảnh đó, VnExpress tổ chức lại cách làm nội dung dựa trên phương pháp luận “Nhu cầu độc giả” với bốn định hướng: giúp độc giả nắm bắt tin tức, thấu hiểu bối cảnh, kết nối cảm xúc và - khi cần - có thể hành động.
Biết chuyện gì đang xảy ra là nhu cầu nền tảng. Nhưng chỉ cập nhật thôi chưa đủ. Độc giả muốn hiểu vì sao sự kiện đó diễn ra, tác động ra sao đến đời sống của mình, và đâu là những góc nhìn đa chiều xung quanh một vấn đề. Họ cũng tìm kiếm những câu chuyện nhân văn, những trải nghiệm giúp nuôi dưỡng cảm xúc giữa dòng thông tin dày đặc. Và trong nhiều trường hợp, họ cần những công cụ, dữ liệu hoặc gợi ý thiết thực để có thể đưa ra quyết định cho chính mình. VnExpress phát triển thêm các công cụ tra cứu tích hợp trong bài viết - từ tra cứu địa giới hành chính trước và sau sáp nhập đến tính thuế thu nhập cá nhân - nhằm giúp độc giả không chỉ đọc, mà còn hiểu và thích ứng.
Năm qua, bên cạnh việc cập nhật các thay đổi chính sách, sáp nhập tỉnh thành hay biến động quốc tế, tòa soạn tiếp tục đầu tư các chuyên đề chuyên sâu về những vấn đề có tác động xã hội lớn: loạt bài 50 năm thống nhất đất nước, 80 năm Quốc khánh, các tuyến bài phân tích về mưa lũ và thiên tai lịch sử miền Trung…
Hơn bốn triệu bình luận, ý kiến được gửi tới tòa soạn trong năm qua cho thấy một cộng đồng độc giả vẫn lựa chọn đối thoại trên nền tảng báo chí chính thống. Với chúng tôi, mỗi bình luận không chỉ là một con số tương tác, mà là một biểu hiện của sự tin cậy và kỳ vọng.
Khi AI khiến việc sản xuất nội dung trở nên dễ dàng hơn, nhu cầu về thông tin được kiểm chứng, được đặt trong bối cảnh rõ ràng và được chịu trách nhiệm bởi con người lại càng trở nên quan trọng.
Niềm tin không đến từ tốc độ đơn thuần, mà từ lựa chọn biên tập, từ sự thận trọng trong từng câu chữ và từ ý thức rằng mỗi thông tin được công bố đều có hệ quả trong đời sống thực.
Công nghệ phát triển, lõi vẫn là con người
Nếu 25 năm trước, thách thức lớn nhất là làm sao đưa tin nhanh hơn báo in và truyền hình, thì hôm nay, thách thức còn là làm sao giữ được giá trị của báo chí giữa một môi trường nơi công nghệ có thể tạo ra nội dung gần như tức thì.
Từ năm 2022, VnExpress đầu tư mạnh hơn cho hạ tầng dữ liệu và công nghệ tự chủ. Hệ thống đo lường riêng - VnExpress Analytics - được vận hành nhằm giúp tòa soạn hiểu rõ hơn hành vi tiếp nhận tin tức của độc giả, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các nền tảng bên ngoài.
Dữ liệu cho thấy 77% độc giả truy cập từ thiết bị di động. Điều đó phản ánh một thay đổi căn bản: trải nghiệm tin tức chủ yếu diễn ra trên màn hình dọc, trong những khoảng thời gian ngắn, đan xen giữa công việc và đời sống.
Từ thực tế ấy, VnE-GO ra đời. Tháng 8/2025, nền tảng video ngang được chuyển đổi hoàn toàn sang định dạng dọc, gồm cả tin tức ngắn và các nội dung phân tích - giải thích bằng đồ họa trực quan. Thay vì phải tìm kiếm các sản phẩm phái sinh trên mạng xã hội, độc giả có thể theo dõi video dọc ngay trên báo, trong một dòng chảy liên tục, liền mạch.
Sau năm tháng vận hành, lượng độc giả của chuyên mục tăng gần gấp đôi, lượt tiêu thụ nội dung tăng gấp ba so với định dạng cũ. Những con số này không chỉ phản ánh sự thay đổi về hình thức, mà cho thấy trải nghiệm đang trở thành một phần của giá trị báo chí.
Song song đó, trí tuệ nhân tạo được ứng dụng vào những khâu phù hợp trong quy trình sản xuất: trợ lý ảo hỗ trợ phân phối tin tức, thu thập và phân tích gần 15.000 nguồn tin mỗi ngày; các công cụ tự động tóm tắt, chuyển văn bản thành audio hay xử lý dữ liệu chuyên sâu. Mục tiêu không phải thay thế con người, mà giải phóng thời gian cho những phần việc đòi hỏi tư duy và trách nhiệm cao hơn.
Nhưng công nghệ, dù phát triển đến đâu, vẫn chỉ là công cụ.
Việc quyết định thông tin nào cần ưu tiên, câu chuyện nào cần được đào sâu, hay khi nào nên chậm lại để kiểm chứng thêm một chi tiết - vẫn là lựa chọn của con người.
Hệ thống cá nhân hóa MyVnE đang được hoàn thiện với mục tiêu giúp mỗi độc giả tiếp cận nội dung phù hợp hơn với mối quan tâm của mình. Cá nhân hóa, với chúng tôi, không phải để “giam” độc giả trong một vòng lặp sở thích, mà để giúp họ tiếp cận thông tin thuận tiện hơn, trong khi các tin tức thiết yếu vẫn được bảo đảm hiển thị đầy đủ.
Công nghệ giúp chúng tôi đi nhanh hơn. Nhưng hướng đi, sau cùng, vẫn được quyết định bởi những giá trị cốt lõi của nghề báo và bởi trách nhiệm với độc giả.
VnExpress sẽ định hình thế nào
25 năm sau ngày thành lập, câu hỏi vẫn còn đó: trong một thế giới nơi mỗi người có vô vàn lựa chọn để tiếp cận thông tin, báo chí cần làm gì để tiếp tục có ý nghĩa?
Sự tồn tại của một tờ báo không phải điều hiển nhiên. Khi công chúng có thể cập nhật tin tức từ mạng xã hội, từ các nền tảng xuyên biên giới hay từ nội dung do AI tạo ra, lý do để họ quay lại phải là giá trị mà tờ báo mang lại.
Với chúng tôi, giá trị ấy không nằm ở việc đưa nhiều tin hơn, mà ở việc giúp độc giả hiểu rõ hơn thế giới đang thay đổi quanh mình.
Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, nhu cầu về thông tin chính xác, phân tích có chiều sâu và các diễn đàn trao đổi nghiêm túc sẽ ngày càng lớn. VnExpress mong tiếp tục là nơi hội tụ các quan điểm đa chiều, nơi chuyên gia và độc giả có thể đối thoại trên nền tảng dữ kiện và tôn trọng.
Cá nhân hóa nội dung, phát triển các hình thức trải nghiệm mới hay mở rộng lựa chọn cho độc giả đều hướng tới một mục tiêu chung: để mỗi phút bạn dành cho việc đọc tin tức là một phút có ích.
Sau 25 năm, tài sản lớn nhất của VnExpress vẫn là độc giả - những người đã đọc, tranh luận, góp ý và cả phê bình. Hơn bốn triệu bình luận trong năm qua không chỉ là sự tương tác, mà là một lời nhắc rằng báo chí luôn là một cuộc đối thoại.
Trong một thế giới nhiều nhiễu động, nếu có thể, chúng tôi mong được là một bộ lọc tin cậy - nơi thông tin được chọn lọc, kiểm chứng và đặt trong bối cảnh rõ ràng; nơi tốc độ không lấn át sự thận trọng; nơi công nghệ phục vụ con người, chứ không thay thế con người.
Cảm ơn bạn đã lựa chọn VnExpress giữa rất nhiều lựa chọn khác.
Hành trình phía trước chắc chắn sẽ còn nhiều thay đổi. Nhưng cam kết của chúng tôi thì không đổi: theo đuổi giá trị của tin tức, giữ thái độ khách quan, và tôn trọng quyền tiếp nhận thông tin của mỗi độc giả.
Chuyện tác nghiệp
Những kết quả, thành tựu của VnExpress 25 năm qua được tích góp nhờ sự cống hiến của hàng trăm con người từ khắp mọi miền đất nước để đưa độc giả đến gần sự thật nhất, theo một cách sâu sắc nhất có thể.