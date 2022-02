Ca sĩ Thái Ngân bị 'đánh trống ngực' khi mắc Covid-19

Ca sĩ Phạm Đình Thái Ngân sinh năm 1993. Anh được công chúng biết đến khi thi Nhân tố bí ẩn (X-Factor 2014), thuộc đội ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Sau đó, anh ra mắt nhiều ca khúc như: Lạ, Nhưng anh vẫn yêu, I'm so sorry, Đưa em đi khắp thế gian... Thái Ngân nhận đề cử giải thưởng "Gương mặt phát hiện" của Làn Sóng Xanh 2014. Năm 2019, nhờ chất giọng phù hợp với Ngạn trong phim điện ảnh Mắt biếc, Thái Ngân được mời lồng tiếng cho nhân vật chính (vai diễn do diễn viên Trần Nghĩa đảm nhận).