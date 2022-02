Diễn viên 'Phía trước là bầu trời' ho tới ù tai khi mắc Covid-19

Diệu Thảo - em út trong xóm trọ của bộ phim truyền hình nổi tiếng cách đây 20 năm - cho biết ho nhiều, người mệt lả khi mắc Covid-19 lúc lưu diễn.

Diễn viên Diệu Thảo kể đầu tháng 10/2021, cô cùng nhóm nhạc dân tộc của mình tham gia Triển lãm thế giới Expo tại Dubai. Thời điểm đó, ban tổ chức quy định nghiêm ngặt về việc đeo khẩu trang, khử khuẩn cũng như giữ khoảng cách an toàn. Đặc biệt, triển lãm có khu vực test PCR miễn phí cho tất cả nhân sự, làm việc 24/24.

Đến khoảng cuối tháng 11/2021, Expo bắt đầu có những cảnh báo y tế về Covid-19, tăng cường kiểm tra chặt chẽ. Diệu Thảo cùng mọi người liên tục nhận tin nhắn được gửi tự động vào điện thoại yêu cầu đeo khẩu trang và khử khuẩn. Với sự tham gia của 192 quốc gia, khách tham quan đến từ khắp nơi trên thế giới, số ca nhiễm nCoV tại Dubai tăng lên từng ngày. Đến cuối tháng 12/2021, tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến căng thẳng. Đồng nghiệp của Diệu Thảo lần lượt dương tính với Covid-19. Mọi người khá hoang mang lo lắng nhưng lập tức thực hiện cách ly nghiêm ngặt, test PCR theo quy định.

"Việc trong nhóm có người dương tính Covid-19, mọi người đều chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận vì làm chung, tiếp xúc gần, thậm chí ở cùng phòng với nhau, chung bầu không khí, nhiều sinh hoạt chung của nhóm... Cứ cách 2 - 3 ngày, chúng tôi lại có một đợt test PCR mới, lần lượt các thành viên trong nhóm nhạc đều trở thành F0", nữ nghệ sĩ kể.

Diệu Thảo với khuôn mặt ngây thơ, trong sáng và nụ cười tươi khi tham gia Phía trước là bầu trời năm 16 tuổi. Ảnh: NVCC

Ngày 27/12/2021, bạn cùng nhóm dương tính với Covid-19, Diệu Thảo cũng bắt đầu ho và mệt nhưng hôm đó, một số người test vẫn âm tính. Hai ngày sau, có thêm hai người nhiễm bệnh. Đến ngày 2/1/2022, Diệu Thảo mới chính thức dương tính dù thấy mệt, ho và mất giọng nhiều ngày trước đó. Diễn viên Phía trước là bầu trời chủ động giữ khoảng cách với mọi người, luôn đeo khẩu trang, khử khuẩn, thường xuyên uống nước ấm, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và tăng cường dùng mật ong, chanh, gừng mỗi sáng sớm thức dậy.

Mắc Covid-19 nơi xứ người, Diệu Thảo lúc đầu thấy hoang mang. Người bạn cùng phòng cũng dương tính cùng thời điểm, hầu như không có triệu chứng ngoài khan giọng một chút. Trong khi nữ nghệ sĩ ho nhiều tới mức ù tai, chóng mặt, đau phổi, mất giọng, người mệt lả.

Đêm đến, Diệu Thảo cảm giác vô cùng căng thẳng vì không thở được. Để dễ chịu hơn, cô thực hiện xông theo phương pháp Đông y của Việt Nam. "Lúc này, tôi nghĩ đây là phương pháp duy nhất hỗ trợ cải thiện hô hấp tai, mũi, họng và da. Việc mua được đồ xông cũng không đơn giản vì siêu thị tại Expo chỉ có gừng, sả, chanh, tuy nhiên, chỉ cần vậy thôi cũng đã đủ để có lượng tinh dầu cần thiết", cô kể.

Bác sĩ khuyên Diệu Thảo chỉ nên xông một lần một ngày, nhưng vì quá khó thở, không ngửi được nên cô xông 3 lần mỗi ngày, ngay khi tỉnh dậy, trưa và tối. Khi đun nước xông, cô đập dập gừng, sả, vỏ chanh, đun sôi lên rồi đổ ra bát lớn, trùm khăn bông to. Trong lúc xông, cô hít thở để nhận được lượng tinh dầu đều đặn tiết ra từ thảo dược. Người đẹp cảm thấy dễ thở hơn nhiều và có thể cảm nhận được đôi chút mùi vì khứu giác, vị giác, thính giác đều bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Tìm hiểu về Covid-19 từ trước, Diệu Thảo biết việc tập thể dục để duy trì sức khỏe, điều tiết hơi thở là rất quan trọng. Dù phòng riêng có không gian hẹp, cô vẫn nỗ lực vận động, đi lại, tập thở theo phương pháp Yoga. Mất khoảng 4 ngày liên tục, cô dần bình phục nhưng vẫn duy trì xông, ngậm viên thảo dược trị ho mang từ Việt Nam sang vì các cơn ho vẫn không dứt, kéo dài. Ngoài thuốc ho, Diệu Thảo còn sử dụng một số loại vitamin tăng cường như: vitamin C, vitamin tổng hợp. Cô tuyệt đối không dùng kháng sinh, duy trì uống thảo dược.

Sau 10 ngày, Diệu Thảo nhận kết quả test PCR âm tính và được "trả tự do". Cô ví 10 ngày bị mắc Covid-19 và phải cách ly là "những ngày kinh khủng, ám ảnh nhất trong cuộc đời". Người đẹp sợ cảm giác cô độc khi không được tiếp xúc với ai, không ai dám lại gần, không gian bốn bề tĩnh lặng và phải một mình đối mặt, chiến đấu với Covid-19. Bên cạnh đó, khi nhiễm bệnh, điều cô nhận thấy rõ nhất là sức khỏe của bản thân có vấn đề ở đâu, cơ thể bộc lộ nhược điểm gì.

Diệu Thảo xinh đẹp, duyên dáng trong bức ảnh chụp vào Tết 2022. Cô gần như không thay đổi so với thời đóng phim Phía trước là bầu trời cách đây 20 năm. Ảnh: NVCC

Ngày 15/1/2022, Diệu Thảo trở về Việt Nam, đón Tết ấm áp bên người thân, bạn bè. Qua Tết, người thân của cô nhiễm nCoV nhưng may mắn là không ai bị nặng và hiện tại, sức khỏe của mọi người đã ổn định trở lại. "Nhờ có kinh nghiệm tự chữa trị khi mắc Covid-19 ở Dubai, tôi tự tin khi chăm sóc cho người nhà lúc nhiễm bệnh", cô tiết lộ.

Sau khi khỏi Covid-19, sức khỏe của Diệu Thảo chưa hoàn toàn bình phục, cô mắc di chứng hậu Covid-19. Vì ho nhiều nên phổi của người đẹp bị tổn thương, hay tức ngực, cơ thể thường xuyên đau mỏi. "Tôi thường xuyên bị hụt hơi, không nói được câu dài, cả vùng ngực bị tức và đau. Khi mệt mỏi, cơ thể sẽ lộ ra những điểm yếu", cô kể. Hiện tại, người đẹp kiên trì sử dụng thuốc đông y để điều trị và tình hình đang dần cải thiện.

Từ kinh nghiệm của bản thân, nữ nghệ sĩ khuyên mọi người cần bình tĩnh nếu mắc bệnh, song song đó, tìm hiểu thật kỹ các thông tin điều trị từ nguồn chính thống như trang Chăm sóc F0 của báo VnExpress.net, từ những người từng bị đã chữa khỏi hay các y, bác sĩ để nhận được lời khuyên chính xác. Một điều quan trọng nữa là người bệnh cần giữ tinh thần lạc quan, suy nghĩ tích cực để sớm đẩy lùi bệnh tật.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy cao áp thuộc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, về bản chất, ho là phản ứng bảo vệ cơ thể, nhằm tống xuất mầm bệnh ra khỏi đường hô hấp. Tuy nhiên, ho nhiều quá gây mệt, khó ngủ thì cần điều trị và phụ thuộc vào tình trạng ho của người bệnh. Trong quá trình hỗ trợ các F0, bác sĩ nhận thấy nhiều người âm tính nhưng vẫn ho không dứt. Một số người ho khan, có thể do vẫn còn virus chưa hết hẳn hoặc nhiễm virus đường hô hấp khác; ho do dị ứng, khói thuốc, hóa chất...; một số trường hợp là do trào ngược dạ dày thực quản; ho có đờm, có thể do người bệnh bị viêm phế quản, viêm phổi bội nhiễm vi khuẩn... Ngoài ra, nếu dùng các biện pháp điều trị rồi mà vẫn ho kéo dài thì cần nghĩ đến nhiễm nấm. Trong tất cả những trường hợp ho kéo dài không dứt do Covid-19, người bệnh cần tới bác sĩ để được thăm khám cụ thể.

Vũ Diệu Thảo được biết đến khi đảm nhận vai cô em út tên Thảo của xóm trọ sinh viên trong phim Phía trước là bầu trời cách đây 20 năm. Thời điểm đó, đạo diễn và cả khán giả đánh giá người đẹp sở hữu khuôn mặt ngây thơ, trong sáng, rất phù hợp với vai cô học sinh lớp 12 lên thành phố để luyện thi đại học. Sau thành công của bộ phim, Diệu Thảo tiếp tục đóng một vài bộ phim khác và các nhân vật đều có hình tượng ngoan ngoãn, hiền lành. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam), cô từ bỏ nghiệp diễn xuất, trở thành một nghệ sĩ đàn tỳ bà và gặt hái được nhiều thành công, được mời đi lưu diễn khắp thế giới, tham gia nhiều buổi giao lưu, biểu diễn nghệ thuật tầm cỡ quốc gia.

Hải My