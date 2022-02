Á hậu Hoàng My: 'Tôi chủ quan khi test Covid 19 vạch đỏ mờ'

Ngày thứ 5 mắc Covid-19, Hoàng My test nhanh thấy vạch mờ nên chủ quan, ngay tối đó, người đẹp rất mệt, test lần nữa thì vạch hai hiện rõ lại.

Người đẹp cùng Á hậu Kim Duyên trở về từ Miss Universe (Israel) và World Expo (Dubai, UAE) rạng sáng 3/1. Một ngày sau đó, Kim Duyên dương tính nCoV khi test nhanh tại nhà. Hoàng My cùng H'Hen Niê, Lệ Hằng, Mâu Thủy, Hương Ly... trong diện tiếp xúc gần, phải cách ly theo dõi. Lúc này, cả nhóm đều khỏe, nhận kết quả âm tính.

Dù test nhanh chưa ghi nhận bệnh, Hoàng My vẫn chuẩn bị tinh thần và thực hiện nhiều biện pháp "đánh chặn". Cô cho hay: "Bác sĩ nói virus sẽ tăng sinh sau 48 tiếng, 'còn nước còn tát', tôi tích cực xông hơi, uống vitamin... Tôi ngủ rất nhiều, cảm nhận rõ trong người như đang chiến đấu với trận cảm. Hai ngày sau - 6/1, hệ miễn dịch của tôi đã thua, xét nghiệm tại nhà cho kết quả dương tính".

Hoàng My không có triệu chứng nặng, chỉ đau họng, nghẹt mũi. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Triệu chứng của Á hậu tương đối nhẹ. Cô buồn ngủ, có thể ngủ đến 12 tiếng một ngày. Người hơi lâng lâng, ngày thứ hai sốt cao nhất 38 độ, nghẹt mũi, ho và có một chút đàm. Khi làm việc dễ bị mệt, mất sức nếu công việc yêu cầu phải nói nhiều. Tuy nhiên, vị giác và khứu giác không thay đổi.

Á hậu không biết nguồn lây, đoán có thể từ Kim Duyên, người nào đó ở sân bay hoặc lúc công tác Dubai. "Ở Dubai, chúng tôi được test PCR mỗi ngày nên mọi người khá thoải mái với nhau. Khi ở đám đông hoặc tiếp xúc với người ngoài, cả nhóm đeo khẩu trang. Trước mỗi chuyến bay, các nghệ sĩ đều được xét nghiệm PCR, nếu đủ tiêu chuẩn mới được bay", Hoàng My lý giải.

Khi có kết quả dương tính, người đẹp thông báo với đội nhóm làm việc, gia đình và khán giả của mình qua Facebook. Suốt thời gian phát bệnh, điều khiến cô khó chịu nhất là nghẹt mũi, khó thở. Tình trạng giảm khi liên tục xịt thông mũi. Vì cảm, đầu óc cô không đủ linh hoạt giải quyết công việc. Mệt và buồn ngủ kéo dài trong bốn ngày đầu.

"Lúc đó, tôi phải chuẩn bị cho bài TedTalk nên mỗi khi ngồi soạn hay tập thuyết trình liền bị mệt. Có khi thấy lạnh, nặng người... tôi lập tức xông hơi. Có thể việc 'đánh chặn' từ trước cũng khiến chặng đường chiến đấu Covid-19 của tôi nhẹ nhàng hơn", Hoàng My cho hay.

Trước đó gần nửa năm, Á hậu tham gia đội tình nguyện chống dịch, các bác sĩ theo dõi sát sức khỏe của cô, may mắn Hoàng My không nhiễm. Lần này, bác sĩ dặn cô không cần uống thuốc kháng virus. Cô chỉ uống thuốc hạ sốt paracetamol, vitamin C, vitamin tổng hợp, nước điện giải, nước dừa nấu cùng gừng. Ngoài ra xông hơi thảo dược hoặc gừng, tỏi, xả một ngày ba lần, chườm túi thảo dược ở phổi... Cô lý giải virus có tính hàn nên chăm dùng nhiệt bảo vệ những khu vực nó hay tấn công như: phổi, gan, đường ruột.

Về không gian, cô mở cửa sổ thông thoáng, không tắm buổi đêm. "Tôi gần như không tắm trong ba ngày đầu và chỉ lau người sau mỗi lần xông hơi", Hoàng My nói. Á hậu cũng chú trọng thực đơn đủ dưỡng chất, ăn nóng, đồng thời uống thêm men tiêu hóa. Theo cô, 80% tình trạng miễn dịch được quyết định ở hệ tiêu hóa.

"Tôi còn tập yoga nhẹ, thiền và luyện khí công, dậy sớm đón năng lượng của bình minh. Sau bốn ngày nhiễm, tôi cảm nhận nặng người nên tự giác hơi, thấy ra gió rất nhiều, sau đấy đỡ và khỏe hơn. Ngày thứ 5 test lại thì mờ, tuy nhiên sau đó tôi mắc sai lầm. Vì thấy vạch đã mờ, tôi chủ quan không xông hơi nhiều, không uống vitamin đều hay chườm nóng. Ngay tối đó, tôi rất mệt, kiểm tra thì vạch hai hiện rõ lại. Những ngày tiếp theo, tôi chăm sóc cơ thể kỹ lưỡng như ngày đầu", cô tiết lộ.

Kết quả test nhanh của Hoàng My trong hai thời điểm ngày 10/1. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tinh thần là yếu tố quan trọng với Hoàng My giai đoạn mắc Covid-19. Cô nói vui khi được gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, fan... thương yêu và quan tâm. Mọi người tặng cô vô số trái cây, chất đầy tủ lạnh ăn được vài tuần. Nhất là mẹ, chị gái, em trai, người quản lý không ngại đưa đồ đến tận nơi ở của Á hậu.

"Mẹ ngày nào cũng nấu đồ ăn đưa qua cho tôi. Tôi may mắn vì có mẹ luôn bên cạnh, chăm sóc từ lúc đi chống dịch, có triệu chứng nhưng không dương tính và lúc này, khi tôi chính thức là F0. Những gì tôi trải qua rất nhẹ, nhẹ hơn cơn cảm sốt bình thường nên không quá kinh khủng. Chỉ là mình cần có kỷ luật, luôn trong trạng thái không để Covid-19 lấn át. Tôi lo lây cho người khác nên ngay rác cũng bỏ trong bịch màu vàng và ghi rõ: 'rác thải của người nhiễm nCoV", cô nói.

Sau 11 ngày, Hoàng My khỏe hẳn, có thể đạp xe, tập thể dục. Tổng thời gian cô cách ly không tiếp xúc là 14 ngày. "Trộm vía tới thời điểm này, tôi không bị chứng hậu Covid-19. Từ sau khỏi bệnh, tôi vẫn uống men tiêu hóa, vitamin. Người có sức khỏe tốt chắc chắn cần có hệ tiêu hóa khỏe. Vậy nên chế độ ăn của tôi có nhiều rau, trái cây, protein thực vật và thực phẩm tươi ít qua chế biến".

Theo Hoàng My, tính kỷ luật, tinh thần lạc quan, sự hiểu biết về sức khỏe và cách cơ thể vận hành... là yếu tố giúp cô vượt bệnh tật. Ảnh: Nhân vật cung cấp

"Tôi mong mọi người cùng học, đọc thông tin về dinh dưỡng để có thêm kiến thức tự chăm sóc bản thân. Bộ sách Nhân tố enzim rất đáng đọc. Từ bé, hệ miễn dịch của tôi hơi yếu. Vì thế tôi ý thức, trân trọng sức khỏe bằng cách chăm sóc mỗi ngày, không phung phí nó. Theo tôi, yoga và luyện khí công có thể giúp cơ thể của bạn tự chữa bệnh", Hoàng My nói thêm.

Lý giải trường hợp test vạch mờ nhưng sau đó test lại, thấy vạch đậm của Hoàng My, bác sĩ CK I Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy cao áp thuộc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, Bộ Quốc phòng cho biết lúc này, cơ thể chưa chiến thắng được virus, sức đề kháng yếu, một số trường hợp do kỹ thuật lấy mẫu test chưa chuẩn. Tình trạng này rất bình thường. Ngoài ra, bác sĩ Hoàng khuyến cáo test nhanh một vạch cũng không đảm bảo hết virus. Virus có thể không còn ở dịch tỵ hầu nhưng trong phổi hoặc các cơ quan khác có thể vẫn còn virus. Test nhanh thường chỉ chính xác khi CT dưới 25. Với CT trên 25, nhiều loại test nhanh không phát hiện, do đó tốt nhất nên kiểm tra lại bằng xét nghiệm PCR.

Với những người mắc Covid-19, việc theo dõi sức khỏe rất quan trọng. Do đó, kể cả sau 4-5 ngày thấy đỡ, người bệnh cũng không nên chủ quan, vẫn phải sử dụng thuốc cho tới khi âm tính hoàn toàn. Thậm chí, một số thuốc còn phải sử dụng thêm kể cả sau khi đã âm tính và cần có hướng dẫn của bác sĩ.

Vũ Hoàng My sinh năm 1988 tại Đồng Nai, là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010. Người đẹp từng đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Hoàn vũ 2011 và Hoa hậu Thế giới 2012. Những năm gần đây, á hậu tham gia sản xuất phim, làm giám khảo các cuộc thi sắc đẹp. Tháng 11/2020, cô tham gia cuộc thi truyền hình thực tế về du lịch "Vietnam why not", cùng Võ Hoàng Yến, Kim Duyên - hai thành viên chung đội - giành chiến thắng. Những tháng dịch bùng phát, người đẹp tham gia vào nhóm nghệ sĩ tình nguyện viên. Tháng 10/2021, Hoàng My thuộc nhóm du khách đầu tiên khám phá Quảng Bình sau giãn cách nới lỏng.

Thi Quân