Tóc rụng cả nắm hậu Covid xử trí như thế nào

Người phụ nữ 40 tuổi, sau khi khỏi Covid-19 bị rụng tóc nhiều, đến Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM - Cơ sở 3 để thăm khám. Bệnh nhân cho biết gội đầu hay chải tóc rất nhẹ nhưng mỗi lần đưa tay lên vuốt là tóc rụng cả nắm, trong khi trước lúc mắc Covid tóc đen mượt rất dày.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Văn Minh (Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM - Cơ sở 3) cho biết nhiều người sau khi khỏi Covid bị rụng tóc, lo lắng và bất an.

Tại sao lại rụng tóc?

Theo bác sĩ Minh, dòng đời của một sợi tóc thường trải qua 3 giai đoạn: pha phát triển, pha chuyển tiếp và pha nghỉ. Do đó, khi sợi tóc đã vào pha nghỉ trong khoảng 2-4 tháng thì sẽ rụng. Khi cơ thể bị sốt hay nhiễm siêu vi, các sợi tóc đang trong pha nghỉ sẽ rụng cùng lúc và nhiều hơn bình thường. Khi bị nhiễm Covid-19, sốt là một triệu chứng phổ biến. Vài tháng sau khi bị sốt cao hoặc khỏi bệnh, nhiều người thấy tóc rụng rõ rệt so với trước đây. Nhiều người nghĩ là chứng rụng tóc bất thường, tuy nhiên thực tế đây là hiện tượng rụng tóc liên quan đến nhiễm siêu vi, y học gọi là Rụng tóc lan tỏa không sẹo (telogen effluvium).

Một nghiên cứu vào tháng 8/2021 đăng trên tạp chí Irish Journal of Medical Science cho biết sau khi đã loại trừ nguyên nhân rụng tóc do thuốc điều trị, những người hậu nhiễm Covid-19 hầu hết đều rụng tóc từ nhẹ đến trung bình, xảy ra sau khi bệnh từ hai đến ba tháng.

Ai dễ bị rụng tóc?

Hiện tượng rụng tóc lan tỏa đa số xuất hiện ở nữ giới, trong khoảng 30-60 tuổi, xảy ra sau khi nhiễm siêu vi, sốt, sinh con, chấn thương hoặc trải qua các phẫu thuật mất nhiều máu, kiêng ăn, lo lắng hay căng thẳng nhiều.

Biểu hiện rụng tóc như thế nào

Tóc rụng lan tỏa xảy ra ở trên da đầu sạch, không có hiện tượng ngứa, bỏng rát, bong vảy da đầu hay các hiện tượng bất thường nào khác. Nếu nhận thấy có các biểu hiện bất thường khác trên da đầu đi kèm với rụng tóc, có thể bạn đang mắc phải một bệnh lý cần đến khám và điều trị phù hợp.

Yếu tố khác trong thời kỳ Covid-19 có thể gây rụng tóc

Ngay cả khi không bao giờ bị sốt hoặc nhiễm Covid-19, bạn vẫn có thể thấy tóc rụng. Căng thẳng cảm xúc có thể khiến tóc rụng nhiều hơn bình thường, và nhất là trong đại dịch Covid-19, lo lắng và căng thẳng xảy ra trên phần lớn dân số nên rụng tóc nhiều hơn bình thường cũng là chuyện hiển nhiên. Tóc sẽ bắt đầu rụng khoảng hai đến ba tháng sau khi căng thẳng.

"Mặc dù việc chứng kiến tóc rụng thành từng chùm có thể khiến bạn thêm căng thẳng, nhưng điều quan trọng là bạn phải cố gắng giảm căng thẳng. Chỉ khi hết căng thẳng thì việc rụng tóc nhiều mới dừng lại", bác sĩ Minh khuyên.

Ngoài ra, một số trường hợp hiếm gặp hơn gây rụng tóc lan toả do thuốc. Nên tuỳ vào từng trường hợp cụ thể, bạn nên đến khám nếu quá lo lắng về vấn đề này.

Khi nào tóc mọc trở lại?

Tóc rụng rõ rệt từ hai đến ba tháng sau khi bị sốt hoặc nhiễm siêu vi. Một số ít tóc có thể rụng khi bạn tắm hoặc chải tóc. Rụng tóc có thể kéo dài từ sáu đến chín tháng rồi sau đó tóc sẽ ngưng rụng. Đa số mọi người thấy tóc bắt đầu trông bình thường trở lại và ngừng rụng sau khoảng thời gian này.

Khi nguyên nhân khiến tóc rụng là sốt, bệnh tật hoặc căng thẳng, tóc có xu hướng tự trở lại bình thường sau khi các nguyên nhân trên được giải toả. Bạn chỉ cần cho tóc thêm thời gian mà không phải điều trị. Khi tóc mọc trở lại, bạn sẽ nhận thấy những sợi tóc ngắn tương đương vùng với chân tóc.

Nếu bạn nghi ngờ tình trạng rụng tóc của mình là do nguyên nhân nào đó khác không phải do căng thẳng hoặc sốt trong thời kỳ Covid, có thể đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được khám và điều trị an toàn – hiệu quả nhất.

Theo bác sĩ Nguyễn Quang Minh, để khắc phục điều này, cần phải có một thời gian để phục hồi. Điểm lạc quan ở đây là thường các nang tóc không bị ảnh hưởng quá mạnh gây mất nang trong quá trình nhiễm COVID-19, do đó cơ hội tóc mọc phát triển lại bình thường là khá cao.

Cách khắc phục

Bác sĩ Nguyễn Quang Minh (Phó Trưởng Khoa Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Tế bào gốc, Bệnh viện Da liễu Trung ương) cho biết tình trạng rụng tóc tạm thời là bình thường sau khi bị sốt hoặc ốm, hay mắc Covid-19.

Để khắc phục tình trạng rụng tóc hậu Covid cần chăm sóc gội, sấy tóc nhẹ nhàng, hạn chế dùng các loại hóa chất tác động lên tóc. Người bị rụng tóc nên bổ sung thêm các yếu tố vi lượng, chất chống oxy hóa, kháng viêm tốt cho nang tóc, để nang tóc đủ dinh dưỡng phát triển trở lại. Các hoạt chất cần thiết như sắt, kẽm, vitamin nhóm 3B, Biotin (vitamin H), vitamin B5... có thể bổ sung theo đường tại chỗ như dầu gội, tinh chất bôi thoa... hoặc đường uống.

Có thể khám và tư vấn để điều trị thêm các thuốc phối hợp khác như Minoxidil, huyến tương giàu tiểu cầu, các thủ thuật kích thích nang tóc phát triển tại các cơ sở uy tín... Hạn chế các biện pháp truyền miệng dân gian, như dùng bia ủ qua đêm, vì các hoạt chất lên men, có cồn có thể không phù hợp với da đầu, gây trầm trọng thêm tình trạng rụng tóc.

"Giải tỏa căng thẳng, áp lực tâm lý hậu Covid-19, thường xuyên tập thể dục, giữ tinh thần khỏe mạnh, vững vàng và lạc quan cũng là biện pháp hiệu quả giúp giảm rụng tóc", các bác sĩ khuyên.

