Rụng tóc, phát ban - di chứng Covid

Khoảng 20-30% người khỏi Covid-19 gặp di chứng rụng tóc, những tổn thương trên da như phát ban dạng sẩn, mề đay, cước (còn gọi là hội chứng ngón chân Covid) cũng thường gặp.

Khác với nhiễm virus cúm mùa người bệnh sẽ hồi phục hoàn toàn, người mắc Covid-19 phần lớn không hồi phục hoàn toàn, có thể để lại di chứng. Người lớn tuổi, người mắc nhiều bệnh lý nền hay người trẻ tuổi, khỏe mạnh, mắc Covid không triệu chứng... đều có khả năng xuất hiện di chứng, bác sĩ Trần Huyền Trâm, Khoa Nội Tiết Da liễu, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn chia sẻ.

"Covid-19 được xem như căn bệnh ảnh hưởng trực tiếp phổi, còn có thể gây tổn thương cho nhiều cơ quan khác nhau, trong đó có cả hệ thống da niêm", bác sĩ Trâm cho biết.



Di chứng thường gặp là rụng tóc, chiếm 20-30% trường hợp. Nguyên nhân là do tổn thương nang tóc làm mất khả năng mọc tóc mới, stress hoặc rụng tóc telogen. Rụng tóc telogen là một dạng rụng tóc do rối loạn đột ngột, đặc điểm là tóc đồng loạt rụng vào một thời điểm bất kỳ.

Sốt hoặc bất kỳ bệnh lý nặng kéo dài, có thể thúc đẩy các nang tóc bước vào giai đoạn telogen. Tình trạng này có thể xuất hiện khoảng 2-3 tháng sau khi mắc bệnh và kéo dài 6 đến 9 tháng. Sau giai đoạn rụng tóc cấp tính, tóc sẽ giảm rụng và tự hồi phục khi các vấn đề stress được kiểm soát. Thời gian có thể lên đến 6-9 tháng để tóc hồi phục hoàn toàn như trước

Theo bác sĩ Trâm, các biểu hiện ngoài da cũng rất đa dạng. Trong đó, 5 biểu hiện thường gặp nhất là: phát ban dạng sẩn mảng đa dạng (47%), mề đay (19%), tổn thương đầu cực dạng cước (19%), phản ứng mụn nước hoặc dạng thủy đậu (9%), viêm mao mạch dạng livedo hoặc hoại tử (6%).

Các tổn thương da này hầu hết hồi phục hoàn sau khi khỏi bệnh, một số trường hợp kéo dài dai dẳng. Nghiên cứu trên 1.000 bệnh nhân Covid-19 với các sang thương da (những khối mô phát triển bất thường trên bề mặt hoặc dưới da), các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng thời gian tồn tại trong giai đoạn bệnh và giai đoạn hậu Covid khác nhau.

Phát ban da dạng sởi và mề đay có thể kéo dài 7 ngày sau đó, một số trường hợp lên đến 18 ngày. Phát ban dạng dát sẩn thường tồn tại trung bình khoảng 20 ngày, có trường hợp lên đến 70 ngày. Cước hay giả cước, thường được gọi "ngón chân Covid" có thể xuất hiện 10-15 ngày, có trường hợp đến 60, thậm chí 130 ngày, bác sĩ Trâm chia sẻ.

Không ít trường hợp viêm da tiếp xúc kích ứng, mụn trứng cá, trứng cá đỏ khởi phát hoặc nặng lên do mang khẩu trang. Một số trường hợp do sử dụng sát khuẩn, rửa tay quá nhiều lần làm da khô, nứt nẻ, làm nặng hơn tình trạng chàm mạn tính. Thuốc sử dụng trong điều trị bệnh hay stress do bệnh cũng khởi phát một số bệnh lý về da như vảy nến, nấm da...

"Các biểu hiện về da này nên được điều trị kịp thời để góp phần hồi phục sau Covid", bác sĩ khuyên.

Lê Cầm