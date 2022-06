Quy hoạch điện VIII vẫn phải rà soát điện mặt trời, LNG nhập khẩu

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương giải trình làm rõ thêm tính khả thi, phương án xử lý 6.200 MW điện mặt trời giãn tiến độ tới sau 2030 và tỷ lệ LNG nhập khẩu đến 2030.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có ý kiến về dự thảo Quy hoạch điện VIII. Theo đó, Bộ Công Thương phải làm rõ hơn tính khả thi của quy hoạch này với yêu cầu "cân đối được điện cho nhu cầu sử dụng" nếu không phát triển điện mặt trời đến 2030.

Theo dự thảo Quy hoạch điện VIII, trong 10 năm (2021- 2030) sẽ không phát triển thêm điện mặt trời, giữ nguyên như hiện tại là 8.736 MW. Còn lại số dự án đã có trong quy hoạch điện VII điều chỉnh, tổng công suất 6.200 MW thì giãn tiến độ tới sau 2030.

Cuối tháng 5, Bộ Công Thương có văn bản xin ý kiến về hướng xử lý với số dự án điện mặt trời phải giãn tiến độ đến sau 2030. Theo đó, số dự án này được bóc thành hai phần: 1.925 MW đã có trong quy hoạch điện VII mở rộng đã được chấp thuận đầu tư và 4.120 MW dự án điện mặt trời có trong quy hoạch điện VII nhưng chưa được chấp thuận đầu tư.

Đề nghị này khác với các báo cáo trước đây của Bộ Công Thương, nên Thủ tướng yêu cầu cơ quan này có quan điểm rõ ràng về đề xuất hướng xử lý 6.200 MW dự án điện mặt trời trên.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng cần làm rõ việc không phát triển điện mặt trời đến năm 2030 có trái Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị không, và tính hợp lý trong xu thế giá thành điện mặt trời ngày càng giảm, công nghệ pin tích năng phát triển với chi phí hợp lý hơn.

Về quy hoạch điện khí LNG nhập khẩu, Bộ Công Thương được yêu cầu làm rõ số liệu quy hoạch, tính khả thi và hiệu quả của phát triển điện khí LNG đến 2030. Hiện, dự thảo quy hoạch điện VIII đưa ra phương án phát triển loại năng lượng này đến 2030 là 23.900 MW, chiếm 16,4% tổng nguồn điện.

Bối cảnh giá khí LNG tăng cao do tác động từ xung đột Nga - Ukraine, hiện đã lên 15-16 cent một kW trong khi giá điện thành phẩm hiện chỉ 6-7 cent một kW, sẽ là trở ngại trong tương lai khi ký hợp đồng mua bán điện PPA giữa chủ đầu tư và EVN. Chưa kể đây vẫn là nguồn năng lượng hoá thạch, chỉ giảm phát thải CO2 50% so với điện than...

Theo tờ trình ngày 3/6, Bộ Công Thương xây dựng hai kịch bản trình Thủ tướng là kịch bản cơ sở và kịch bản cao hướng đến giảm phát thải ròng về 0 vào 2050.

Với kịch bản cao, tổng công suất lắp đặt đến 2030 (không tính điện mặt trời mái nhà, nguồn đồng phát) là 145.930 MW. Cơ cấu hướng tới giảm mạnh điện than, tăng điện gió trên bờ, điện gió ngoài khơi, không phát triển điện mặt trời, phát triển LNG để thay thế nguồn điện than ô nhiễm, thủy điện tới hạn.

Theo phương án cao này, phát thải CO2 đạt đỉnh 250 triệu tấn vào 2035, giảm xuống 175 triệu tấn vào 2045 và đạt 42 triệu tấn vào 2050, cơ bản đáp ứng cam kết tại COP 26.

Yêu cầu Bộ Công Thương báo cáo, giải trình thêm một số nội dung, song Thủ tướng cơ bản đồng ý đưa nội dung về Quy hoạch điện VIII ra họp Thường trực Chính phủ trong thời gian sớm nhất. Việc này để sớm ban hành quy hoạch này trong tháng 6.

Dự thảo quy hoạch điện VIII được Bộ Công Thương trình Thủ tướng lần 1 vào tháng 3/2021, nhưng phương án tính toán thời điểm đó không được chấp thuận do vẫn còn một số bất cập về quy mô phát triển nguồn điện, cơ cấu nguồn điện, cân đối vùng miền chưa hợp lý... Việc này dẫn đến yêu cầu về đầu tư lưới điện truyền tải liên vùng rất lớn.

Thủ tướng sau đó yêu cầu Bộ Công Thương tính toán lại phương án, cập nhật các cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 nhằm "đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050".

Gần 30 cuộc họp bàn, góp ý về dự thảo quy hoạch điện VIII đã được Phó thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì.

Anh Minh