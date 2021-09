'Ông hoàng R&B' đối mặt án tù hàng chục năm

MỹCa sĩ R. Kelly bị kết án phạm chín tội danh gồm bóc lột tình dục trẻ em và buôn bán tình dục, đối diện mức tù hàng chục năm.

Theo AP, ngày 27/9, R. Kelly - được biết đến với biệt danh "Ông hoàng R&B" và ca khúc I Believe I Can Fly - bị kết tội trong phiên tòa về buôn bán tình dục ở Brooklyn sau hàng thập niên kiện tụng. Một bồi thẩm đoàn gồm 12 người kết luận anh phạm cả chín tội danh bị cáo buộc. Ca sĩ 54 tuổi đối mặt với án tù hàng chục năm và nhiều khả năng bị giam giữ hết phần đời còn lại. Anh sẽ ngồi tù từ tháng 5/2022.

R. Kelly (đeo kính) tại một phiên xử ở Chicago năm 2019. Ảnh: EPA

R. Kelly bất động khi nghe tòa tuyên án, giấu cảm xúc sau khẩu trang và kính râm đen. Deveraux Cannick - luật sư của anh - cho biết thất vọng với kết luận của tòa và sẽ kháng cáo: "Tôi thất vọng ngay từ khi chính quyền đưa sự việc ra tòa, mặc cho tất cả mâu thuẫn trong lời khai".

Năm mươi người đã đến tòa làm chứng trong hơn năm tuần xét xử. Trong đó, 45 người chống lại R. Kelly và năm bênh vực anh. Demetrius Smith - quản lý của ca sĩ - nói đã hối lộ một nhân viên văn phòng phúc lợi ở khu vực Chicago để làm căn cước giả cho Aaliyah, giúp Kelly có thể cưới cô trước khi đủ 18 tuổi. Aaliyah từng hợp tác Kelly trong những album nhạc đầu tiên và chết năm 2001 trong một tai nạn máy bay.

Nhiều nạn nhân cũng đến tòa để làm chứng chống lại R. Kelly. Một phụ nữ tự nhận là Stephanie nói bị ca sĩ quấy rối tình dục khi mới 17 tuổi sau một đêm nhạc ở Chicago. Một cô gái khác tự nhận tên Sonja nói từng bị Kelly giam giữ và tấn công tình dục trong nhiều ngày... Luật sư Cannick phản đối các lời khai, nói nạn nhân đều là người hâm mộ của Kelly và tình nguyện quan hệ tình cảm với anh trong thời gian dài.

R. Kelly hát 'I believe I can fly' MV "I Believe I Can Fly". Video: R. Kelly Youtube

R. Kelly sinh ngày 8/1/1967, là một ca sĩ hip hop và R&B, nhạc sĩ người Mỹ. Anh nổi tiếng năm 1991 sau khi phát hành đĩa đơn She Got That Vibe từ album đầu tay Born Into The 90's. Kelly là tác giả của ca khúc nổi tiếng You Are Not Alone từng được Michael Jackson thể hiện thành công. Các bản hit của anh là I Believe I Can Fly, If I Could Turn Back the Hands of Time, The World's Greatest. Đến nay, R. Kelly bán được hơn 75 triệu bản thu và đoạt ba giải Grammy.

Những bê bối ấu dâm của "ông hoàng R&B" trở nên ồn ào vào năm 2002. Trên mạng lan truyền một video R. Kelly quan hệ tình dục với cô gái tuổi vị thành niên. Trong đó, ca sĩ ép cô để mình tiểu tiện vào miệng. Anh bị cáo buộc tàng trữ văn hóa phẩm đồi trụy về trẻ em nhưng được xử trắng án năm 2008. Nhiều tin đồn cho rằng R. Kelly dùng tiền mua chuộc gia đình cô gái để không ra làm chứng trước tòa.

Đầu năm 2019, kênh Lifetime phát hành phim tài liệu Surviving R. Kelly, trong đó, nhiều phụ nữ da màu tố ca sĩ lạm dụng tình dục. Hành vi được cho là đã diễn ra trong hơn 20 năm qua nhưng chưa bị xét xử. Sau khi bộ phim phát sóng, nhiều người nộp đơn tố cáo R. Kelly. Tháng 7/2019, ca sĩ bị bắt nhưng phủ nhận các cáo buộc.

R. Kelly phủ nhận cáo buộc lạm dụng tình dục R. Kelly khóc và phủ nhận các cáo buộc ấu dâm trên sóng truyền hình năm 2019. Video: CBS

Phương Mai (theo AP, CNN)