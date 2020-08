Người từng mắc Covid-19 tại Guinea Xích Đạo sốt trở lại

Nghệ AnBệnh nhân nam, 39 tuổi, từng mắc Covid-19 tại Guinea Xích đạo, đang cách ly tại nhà thì sốt 38 độ C, mẫu xét nghiệm âm tính nCoV.

Người này trong đoàn 219 người về từ Guinea Xích đạo hôm 29/7, một trong 120 người dương tính tại Guinea Xích đạo song về nước xét nghiệm âm tính nCoV. Sau khi nhập cảnh, anh cùng đoàn cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Hà Nội. Hôm 18/8 anh hết cách ly, 5 lần xét nghiệm âm tính, được xuất viện trở về quê tự cách ly ở gia đình.

Ngày 21/8 người này sốt 38 độ C, được xe cấp cứu đưa đến Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cách ly, lấy mẫu. Sáng 22/8, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC) cho biết, kết quả xét nghiệm âm tính.

"Khi ở Guinea Xích đạo người này từng mắc sốt rét. Hiện bệnh nhân đã giảm sốt, song vẫn tiếp tục được theo dõi và kiểm tra vì nghi ngờ có liên quan tới sốt rét", lãnh đạo CDC Nghệ An nói.

Kỹ thuật viên CDC Nghệ An trong phòng xét nghiệm nCoV. Ảnh: Nguyễn Hải.

Một nam thanh niên 29 tuổi, trú phường Bến Thủy, sốt cao, cũng có kết quả xét nghiệm âm tính. Đây là người từ tỉnh Quảng Ngãi trở về Nghệ An ngày 9/8, song không khai báo y tế. Chiều 21/8, anh sốt, mới tới cơ sở y tế khai báo.

Nghệ An đang cách ly hơn 3.100 người trở về từ các vùng dịch. Từ đầu dịch, địa phương đã lấy hơn 22.300 mẫu xét nghiệm nCoV, chưa phát hiện ca nhiễm.

Sáng 22/8, Việt Nam không thêm ca nhiễm nCoV. Tổng số ca bệnh tính từ đầu dịch là 1.009, số người tử vong do Covid-19 là 25, một người tử vong sau khi đã có 4 lần xét nghiệm âm tính. Trong số các bệnh nhân đang điều trị, 41 người xét nghiệm âm tính nCoV lần một, 62 người lần hai và 35 người lần ba.

