Ngân hàng Bản Việt đạt lợi nhuận 355 tỷ đồng

Lợi nhuận của Bản Việt tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt 22% kế hoạch; tổng tài sản hơn 82.000 tỷ đồng, sau 6 tháng đầu năm.

Hoạt động kinh doanh Bản Việt nửa đầu năm ghi nhận sự tăng trưởng ổn định. Dư nợ tín dụng đạt khoảng 51.000 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Hạng mục này tăng chủ yếu từ hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân (chiếm gần 86% tăng ròng) với các sản phẩm cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp và sản xuất kinh doanh.

Trong kỳ, do diễn biến không thuận lợi của thị trường trái phiếu chính phủ nên thu nhập từ hoạt động kinh doanh này giảm mạnh so với cùng kỳ 2021. Tuy vậy, thu nhập lãi thuần tăng 17%, lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 67% nên tổng thu nhập của ngân hàng vẫn tăng 11% so với cùng kỳ.

Trụ sở ngân hàng. Ảnh: Bản Việt

Chi phí hoạt động được kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả. Quy mô ngân hàng mở rộng với 18 đơn vị kinh doanh mới chỉ trong vòng 6 tháng. Tính đến 30/6, tổng tài sản của ngân hàng cán mốc hơn 82.000 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ 2021, đạt 85% kế hoạch của cả năm.Tổng huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt hơn 76.000 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Tổng số lượng khách hàng mới tăng trưởng hơn 55% so cùng kỳ, đặc biệt nhờ vào sự đẩy mạnh trên các kênh số.

Tháng 5, hệ thống ngân hàng tự động Digimi+ chính thức đi vào hoạt động. Tính năng nộp, rút tiền mặt bằng căn cước công dân (không chip hoặc gắn chip) lần đầu tiên có mặt trên thị trường, giúp các giao dịch tài chính thuận lợi hơn. Số lượng khách giao dịch thường xuyên và tổng số giao dịch trên kênh trực tuyến tăng gấp ba lần so với năm trước. Hàng tháng, số đăng ký giao dịch trực tuyến tăng gấp 5 lần năm 2021.

Bản Việt đồng thời xây dựng nền tảng hướng đến phát triển bền vững. Quý II/2022, Moody's xếp hạng Bản Việt với triển vọng ổn định. Ngân hàng được Ngân hàng Nhà Nước chấp thuận kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm hơn 1.600 tỷ đồng, lên mức 5.300 tỷ đồng.

Minh Huy