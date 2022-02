F0 mắc hội chứng Down thường diễn biến nặng

60% bệnh nhân hội chứng Down phát triển các biến chứng Covid-19, đặc biệt là các vấn đề về phổi, dẫn tới tỷ lệ tử vong cao hơn.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Lancet's EClinicalMedicine, cho thấy, người lớn trên 40 tuổi mắc hội chứng Down có nguy cơ tử vong vì Covid-19 cao hơn khoảng ba lần so với dân số nói chung. Các bác sĩ lâm sàng nói rằng, 60% bệnh nhân hội chứng Down phát triển các biến chứng Covid-19, đặc biệt là các vấn đề về phổi, dẫn tới tỷ lệ tử vong cao hơn. Các biến chứng thường gặp nhất bao gồm: viêm phổi do virus (36%), hội chứng suy hô hấp cấp (ARDS, 34%), viêm phổi thứ phát do vi khuẩn (17%) và sốc nhiễm trùng (11%).

Khoảng một nửa số bệnh nhân hội chứng Down (56%) phải nhập viện, với 50% trong số họ được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt và 29% cần thở máy. Ngoài ra, dị tật tim bẩm sinh khiến bệnh nhân mắc hội chứng Down nhiễm nCoV cũng dễ phải nhập viện hơn.

Các triệu chứng của bệnh nhân mắc hội chứng Down khi nhiễm nCoV cũng giống như nhiều bệnh nhân nhiễm nCoV nhưng họ dễ gặp các biến chứng hơn. Ảnh: Spine Universe

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng, khả năng miễn dịch bị suy giảm và dễ bị viêm nhiễm liên quan đến hội chứng Down có thể khiến những bệnh nhân này mắc các bệnh virus nặng hơn. Các yếu tố nguy cơ khác như: béo phì, tình trạng liên quan đến lão hóa sớm (bệnh Alzheimer), tiểu đường, bất thường về sọ não và bệnh lý đi kèm khác có thể góp phần làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp.

Ngoài ra, người Mỹ và người châu Âu trên 40 tuổi mắc hội chứng Down thường sống trong các nhà tập thể, cơ sở hỗ trợ sinh hoạt khác hoặc viện dưỡng lão, khiến họ có nhiều nguy cơ bị lây nhiễm bệnh từ các cư dân và nhân viên khác. Hội chứng Down thường ảnh hưởng đến khả năng trí tuệ, do đó, nhóm dân số này khó tuân thủ các biện pháp phòng ngừa hơn.

Theo tiến sĩ Anke Huels thuộc Đại học Emory, bệnh nhân mắc hội chứng Down thường có các triệu chứng nghiêm trọng hơn khi nhập viện và dễ bị biến chứng phổi dẫn đến tăng nguy cơ tử vong do Covid-19. "Những kết quả này có ý nghĩa đối với việc dự phòng và quản lý lâm sàng bệnh nhân mắc hội chứng Down bị nhiễn nCoV và nhấn mạnh sự cần thiết phải ưu tiên tiêm chủng cho những bệnh nhân này", bà cho biết.

Dựa trên các kết quả nghiên cứu, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ đã phân loại hội chứng Down là một tình trạng nguy cơ cao, cần được ưu tiên tiêm vaccine Covid-19. Hội chứng này được Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC) bổ sung vào danh sách những bệnh lý nền có khả năng làm tăng nguy cơ chuyển biến xấu cho bệnh nhân mắc Covid-19 trong lần cập nhật mới nhất hồi tháng 12/2020.

Các dấu hiệu và triệu chứng Covid-19 phổ biến nhất của bệnh nhân hội chứng Down bao gồm: sốt, ho và khó thở, tương tự như những bệnh nhân nhiễm nCoV khác. Trong khi đau khớp, cơ và buồn nôn hoặc nôn ít phổ biến hơn ở bệnh nhân hội chứng Down, thay đổi ý thức và lú lẫn khá lại phổ biến, nhất là ở những người từ 40 tuổi.

Khả Doanh