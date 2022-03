Tôi khỏi Covid được một tuần, nghe nói muốn mang thai thì phải chờ vài ba tháng sau để cơ thể hồi phục hoàn toàn. Điều này có đúng không, thưa bác sĩ?

Tôi đã tiêm đủ ba mũi vaccine, trong thời gian mắc bệnh chỉ ho, sốt nhẹ, đau mỏi người, SpO2 luôn 99-100%. Tôi ăn uống và bồi bổ rất đầy đủ. Vợ chồng tôi hiếm muộn nên rất mong con. Xin bác sĩ tư vấn? (Hoàng Oanh, 40 tuổi, Hà Nội).

Trả lời:

Đến nay, chưa có nghiên cứu nào trên thế giới cho biết cụ thể thời gian F0 khỏi bệnh bao lâu có thể mang thai. Tuy nhiên, sau một tháng, khi sức khỏe người phụ nữ hồi phục, không mắc các di chứng nặng về tim mạch, tiết niệu... thì có thể mang thai mà không lo ảnh hưởng đến em bé. Tăng cường bổ sung dinh dưỡng, giữ tinh thần thoải mái, không nên lo lắng thái quá.

F0 khỏi bệnh có dấu hiệu hậu Covid-19 thì nên đến bệnh viện kiểm tra, điều trị dứt điểm trước khi mang thai.

Trường hợp đang mang thai không may mắc Covid-19 hoặc tái nhiễm, mẹ bầu cũng không nên quá lo lắng. Các nghiên cứu chỉ ra virus không ảnh hưởng đến cấu trúc thai nhi nhưng làm tăng tỷ lệ tiền sản giật, đẻ non, thai chậm phát triển, thai lưu. Do đó, khi khỏi bệnh, mẹ bầu nên quay lại bệnh viện phụ sản kiểm tra bởi bản chất Covid-19 ảnh hưởng tim mạch, hô hấp, tiết niệu, nội tiết... có thể gián tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ.

Khi mắc bệnh, thai phụ cần tham khảo ý kiến bác sĩ về chỉ định thuốc, không lạm dụng thuốc. Đo SpO2 thường xuyên, tối thiểu 4 lần một ngày, mỗi lần cách nhau 4 tiếng. Nếu chỉ số SpO2 từ 97% trở lên là yên tâm, dưới 96% thì chú ý, nằm ngủ nghỉ ngơi 30 phút sau đo lại.

Bác sĩ Nguyễn Công Định

Giám đốc Trung tâm điều trị thai phụ mắc Covid-19 - Cơ sở 2 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội