F0 ho ra máu có nguy hiểm?

Tôi mắc Covid-19 đến nay được 5 ngày và bị ho ra máu. Xin hỏi bác sĩ mức độ nguy hiểm của triệu chứng này? Chị (Mạnh Hoàng, 28 tuổi)

Trả lời:

Chào bạn!

Ho ra máu là một triệu chứng không được bỏ qua, bất kể lượng máu ho ra là nhiều hay ít, có triệu chứng đi kèm hay không. Nếu bạn là F0 đang được điều trị tại nhà, bạn nên gọi điện cho bác sĩ điều trị của mình hoặc đến cơ sở y tế thăm khám để có chẩn đoán lâm sàng chính xác.

Trong trường hợp bạn ho ra nhiều hơn vài thìa cà phê máu hoặc có kèm theo các triệu chứng như đau ngực, chóng mặt, sốt, choáng váng, khó thở dữ dội, có máu trong nước tiểu hoặc phân của bạn, thì đây là trường hợp khẩn cấp. Ngay lập tức bạn phải đến bệnh viện để được điều trị ổn định (thường là điều trị trong khu chăm sóc tích cực, trước khi tiến hành các thăm dò khác). Nếu ho ra máu ít, bạn sẽ được nhân viên y tế chỉ định dùng thuốc giảm ho và tiếp tục theo dõi thời gian ho, lượng máu có lẫn chất nhầy hay không.

Không thể khẳng định chắc chắn ho ra máu là triệu chứng chính do Covid-19 gây ra. Bởi vì chứng ho ra máu có thể xảy ra ở nhiều loại bệnh khác nhau. Một số tình trạng, bệnh lý, thậm chí cả xét nghiệm y tế và thuốc có thể khiến người bệnh ho ra máu, như viêm phế quản, ung thư phổi, viêm phổi, kích thích cổ họng do ho dữ dội, bệnh lao, nội soi phế quản hoặc thậm chí là thuốc làm loãng máu... Mức độ nghiêm trọng sẽ phụ thuộc vào tốc độ và lượng máu bị ho ra ngoài, cũng như các triệu chứng liên quan đi kèm.

Thông thường, Covid-19 gây ho, tạo đờm và khó thở, ít xuất hiện ho ra máu. Ho ra máu có thể là triệu chứng phụ, một biến chứng do tổn thương phổi nghiêm trọng gây ra. Tình huống này có nghĩa là bệnh nhân mắc Covid-19 đã trở nặng hoặc bị bội nhiễm vi khuẩn. Bất kỳ loại viêm phổi nào do virus hoặc vi khuẩn đều có thể gây ho ra máu, không chỉ viêm phổi do Covid-19. Lúc này, việc nhập viện là không thể trì hoãn.

BS. CKII Phạm Hồng Ánh

Phó trưởng khoa Tiêu hóa và Bệnh máu A3 - Bệnh viện Quân y 354