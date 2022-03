Cách chữa đau đầu hậu Covid-19

Tôi đau đầu nặng khi mắc Covid-19, sau khi khỏi, tình trạng có thuyên giảm nhưng không dứt, tôi nên làm gì, thưa bác sĩ? (Ngọc Nga, Hà Nam)

Chào bạn!

Chứng đau đầu này xuất hiện là do rối loạn co thắt mạch máu hay còn gọi là đau đầu vận mạch (chứng đau đầu do mạch máu co thắt, chèn ép vào các dây thần kinh trong sọ não), thường gặp nhất là co thắt động mạch thái dương. Tình trạng co thắt của động mạch làm cho một số vùng của não và các cơ vùng đầu, cổ bị thiếu máu tạm thời và gây ra phản ứng đau khi trong điều kiện thiếu máu và thiếu oxy nuôi dưỡng. Bệnh này thường có biểu hiện đau đầu kèm với nhức mắt cùng bên tổn thương, đau một bên hoặc hai bên đầu theo mạch đập, khi chụp CT não không thấy có biểu hiện bất thường, bệnh thường tái đi tái lại.

Đau đầu vận mạch thường đến từ nhiều nguyên nhân như: căng thẳng trong công việc, cuộc sống; mất ngủ; thời tiết thay đổi; người bệnh từng bị chấn thương đầu; sử dụng các đồ uống, thức ăn gây kích thích; môi trường nhiều tiếng ồn; sự thay đổi hoocmon nữ; xảy ra khi thể trạng của người đó không khỏe... Đau đầu vận mạch dễ tái phát vì do những yếu tố nguy cơ thường là những thói quen sinh hoạt không tốt, và do yếu tố môi trường thường gặp. Trong quá trình mắc Covid-19, cơ thể phải chiến đấu với virus cộng với việc lo lắng, căng thẳng, mất ngủ, mệt mỏi... nên việc bị đau đầu là không tránh khỏi.

Khi có bất cứ triệu chứng nào của bệnh đau đầu vận mạch, bạn cần tới gặp bác sĩ để được thăm khám và điều trị kịp thời. Bạn có thể sử dụng các loại thuốc giảm đau để "xoa dịu" nhưng không được tự ý dùng cũng như lạm dụng, cần có chỉ định cụ thể của bác sĩ chuyên khoa. Ngoài ra, bạn cần bổ sung vào thực đơn hàng ngày nhiều loại rau xanh, các vi chất như: vitamin K, B6, kẽm, sắt... Đặc biệt, tuyệt đối tránh các đồ ăn và thức uống có chất kích thích, không hút thuốc lá.

Bên cạnh chế độ ăn uống khoa học, bạn cũng cần có chế độ làm việc, tập luyện và vận động hợp lý. Trong công việc và cuộc sống, bạn cần tránh tâm lý lo âu, căng thẳng, giảm cường độ làm việc... và tạo môi trường sống thoải mái. Cải thiện chất lượng cuộc sống bằng việc thường xuyên tập luyện và vận động, hít thở khí trời.

Bác sĩ CK I Nguyễn Huy Hoàng

Trung tâm Oxy cao áp thuộc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga