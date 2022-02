Cách tự đánh giá mức độ mắc Covid và xử trí

Bạn lập bảng các triệu chứng như sốt trên 39 độ, ho khan, mệt mỏi, đau đầu, đau rát họng, tiêu chảy, da nổi mẩn..., theo dõi và cho điểm từng loại, tổng điểm trên 14 là cần liên hệ y tế.

Bác sĩ Nguyễn Duy Tùng, Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành, chia sẻ một số triệu chứng điển hình giúp nhận biết cơ thể có thể đang mắc Covid và cách tự đánh giá mức độ bệnh.

Triệu chứng nhận biết

Các triệu chứng thường gặp như sốt dưới 39 độ, ho khan, đau họng, mệt mỏi song bạn vẫn sinh hoạt bình thường, đau nhức cơ thể, khó thở nhẹ, đau đầu. Triệu chứng ít gặp hơn gồm tiêu chảy, viêm kết mạc, mất vị giác hoặc khứu giác, da nổi mẩn hay ngón tay hoặc ngón chân bị tấy đỏ hoặc tím tái.

Các yếu tố tăng nặng là bệnh nền tim mạch hoặc hô hấp đang điều trị, mắc ung thư mạn tính hay suy thận mạn tính đang điều trị, bệnh viêm gan, suy giảm chức năng gan. Người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên, thừa cân, béo phì với BMI từ 25 kg/cm2 trở lên, cũng thuộc nhóm nguy cơ cao.

Đánh giá mức độ bệnh

Bạn lập bảng theo dõi các triệu chứng và cho điểm từng loại. Cách thức là mỗi triệu chứng thường gặp được tính một điểm, triệu chứng ít gặp 2 điểm, mỗi yếu tố tăng nặng là 4 điểm. Nhiều triệu chứng thường gặp, ít gặp, tăng nặng cộng lại từ 14 điểm trở lên, hoặc có một trong các triệu chứng như sau thì cần báo ngay y tế địa phương hỗ trợ, cụ thể:

Các triệu chứng thường gặp (khởi phát) nặng lên liên tục không đỡ. Sốt cao từ 39 độ C không đáp ứng với thuốc hạ sốt (sốt trở lại trong vòng 2 giờ sau dùng thuốc). Khó thở không thể làm việc được phải nghỉ ngơi. Mệt mỏi, sinh hoạt khó khăn. Huyết áp tăng cao từ 160/100 mmHg không đáp ứng với thuốc thường dùng.

Nếu có chỉ một triệu chứng nghiêm trọng dưới đây thì cần gọi cấp cứu 115 để được đưa đến bệnh viện. Các triệu chứng/dấu hiệu nghiêm trọng (biến chứng/toàn phát) là đo huyết áp hai lần giá trị trung bình dưới 85/55 mmHg; nhịp tim tăng cao trên 120 lần/phút hoặc xuống dưới 50 lần/phút; hoặc nhịp thở từ 25 lần/phút; khó thở nhiều không thể nằm để thở; đau tức ngực thành cơn kéo dài từ 5 phút; mất khả năng nói hoặc cử động, lơ mơ, không tỉnh táo; SpO2 < 94% khi nghỉ hoặc xuống <94% sau gắng sức (nếu có thiết bị đo SpO2 tại nhà).

Cách xử trí triệu chứng

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm oxy cao áp Việt - Nga, cho biết sốt là triệu chứng thường gặp khi mắc Covid-19. Nếu sốt nhẹ (dưới 39 độ C), không quá ảnh hưởng đến cơ thể thì chưa cần hạ sốt. Người miễn dịch kém (dùng thuốc ức chế miễn dịch), hầu như không sốt. Trường hợp sốt cao hơn, nên dùng thuốc hạ sốt paracetamol. Nếu không dùng được paracetamol, có thể dùng ibuprofen, hàm lượng 200 hoặc 400 mg thay thế.

Ngoài ra, cần bù đủ nước và điện giải để cơ thể đỡ mệt mỏi. Điện giải chủ yếu là kali, natri và clo, tức kali và muối ăn. Đây là các thành phần rất quan trọng cho cơ thể đảm bảo việc dẫn truyền thần kinh và co cơ. Hiện oresol, các gói bổ sung điện giải, nước dừa, nước cháo, chanh muối... rất phổ biến và thông dụng.

Chảy nước mũi do độc tố làm tăng tính thấm thành mạch, làm xung huyết các mạch máu trong mũi, khiến nước mũi chảy ra nhiều hơn. Do đó nên dùng nước muối sinh lý, thuốc co mạch như otrivin (0,05-0,1%), coldi B, rhinex 0,05%...

Lê Cầm