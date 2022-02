Test nhanh đúng cách như thế nào

Tôi ho, sốt trên 38 độ, đau nhức mỏi người nhưng test nhanh âm tính, sau đó xét nghiệm PCR dương. Có thể do tôi test chưa đúng cách, xin bác sĩ tư vấn. (Nam, 29 tuổi, Hà Nam).

Trả lời:

Khi tự test nhanh Covid-19 tại nhà, bạn cần lưu ý sử dụng bộ kit đã được Bộ Y tế cấp phép. Bạn có thể tra cứu website chính thống để tìm kiếm thông tin về nhà sản xuất, tên test kit hoặc đơn vị phân khối phát hành.

Mỗi bộ kit xét nghiệm nhanh có hướng dẫn sử dụng khác nhau tùy thuộc vào nhà sản xuất. Do vậy, bạn cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi lấy mẫu.

Trước khi lấy mẫu đảm bảo khu vực lấy mẫu đủ thông thoáng, người lấy mẫu phải có phòng hộ cá nhân phù hợp để tránh lây nhiễm. Ngoài ra, kỹ thuật lấy mẫu quyết định trên 90% tính chính xác.

Cách lấy mẫu test nhanh tại nhà Hướng dẫn tự test nhanh lấy mẫu tại nhà. Video: Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Thời gian đọc kết quả phụ thuộc vào loại test nhanh. Thông thường, test nhanh cần khoảng 15-30 phút để cho kết quả. Nếu âm tính, trên khay thử sẽ chỉ xuất hiện một vạch màu đỏ ở chữ C. Nếu dương tính, khay thử sẽ xuất hiện hai vạch ở chữ C và T. Trường hợp khay thử không xuất hiện vạch ở chữ C và T hoặc chỉ xuất hiện vạch ở chữ T, kết quả không có giá trị.

Tuy nhiên, để kết quả test nhanh chính xác còn phụ thuộc vào thời điểm lấy. Ví dụ ở giai đoạn ủ bệnh hay khi vừa tiếp xúc với nguồn lây nhiễm, người bệnh có thể đã nhiễm bệnh song tải lượng virus thấp. Lúc này, khả năng âm tính cao bởi virus chưa nhân lên đủ số lượng để phát hiện bằng test nhanh thương mại. Hoặc khi tự test, người nghi nhiễm thực hiện sai thao tác, kỹ thuật.

Trong gia đình nếu người già không tự lấy được mẫu thì người khác có thể hỗ trợ. Người lấy mẫu cần đeo khẩu trang N95 là tốt nhất, đeo kính chống giọt bắn, đeo găng tay, rửa tay khử khuẩn trước và sau khi thực hiện lấy mẫu.

Rác thải sau khi test nhanh phải được xử lý đúng theo quy định, gồm để trong túi dán kín miệng, sát khuẩn bên ngoài túi với chứa cồn 70 độ hoặc Cloramin B, để vào thùng rác có nắp đậy kín và không để chung với rác thải sinh hoạt.

Test nhanh sẵn có, dễ tìm nhưng không nên lạm dụng gây lãng phí kinh tế, thời gian, gây tâm lý lo lắng. Chỉ nên dùng test nhanh để chẩn đoán khi bạn có triệu chứng nghi ngờ ho, sốt, chảy nước mũi,.. Hoặc chẩn đoán bệnh nhân khỏi bệnh để quyết định dừng cách ly hay tiếp tục điều trị. Lưu ý, nên test lại sau 7 ngày kể từ ngày phát hiện dương tính để kết quả chính xác nhất.

Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Quốc Đạt

Phó trường Khoa bệnh nhiệt đới, Đại học Y Hà Nội